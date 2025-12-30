快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

我國軍傳霸凌…徐巧芯：兩岸關係緊張 不愛護軍人怎保衛台灣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯表示，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，且透過「靠北海軍」粉專PO出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人「職場霸凌」，也以「雙重標準對待下屬」。圖／徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯表示，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，且透過「靠北海軍」粉專PO出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人「職場霸凌」，也以「雙重標準對待下屬」。圖／徐巧芯臉書

我國國軍又有霸凌？國民黨立委徐巧芯今日表示，海軍有士兵集體陳情指艦長、副艦長、輔導長等「職場霸凌」，正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？

⭐2025總回顧

時值中共進行「正義使命-2025」演習，我國海軍傳出霸凌事件，令徐巧芯直呼，在共軍軍演時，若連軍隊管理都做不好，要如何擁有可對抗的戰力？

徐巧芯表示，這幾年以來，霸凌、自傷案件頻傳，一切都有跡可循，此次必須為1208艦的基層士兵請命。海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，且透過「靠北海軍」粉專PO出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人「職場霸凌」，也以「雙重標準對待下屬」。

徐巧芯指出，包括有艦上官兵指控中校副艦長石明軒對下屬辱罵、爆粗口，回報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長事後還將辱罵行為合理化，解釋為「緊急情況下的口頭禪」，石事後拒絕道歉，導致當事人身心受創。且近期艦上也有軍官、士兵先後被查獲「攜帶酒精性飲品」上船，卻「同過不同罰」，經艦上3長介入處置，做出完全不同處分。

徐巧芯說明，根據投訴人表示，8月黃姓輪機官帶酒上船被查獲，經三長介入處置後，將原始違規事實修改為「屢次於派工期間於寢室睡覺且內務不整」，僅記申誡乙次，明顯避重就輕，掩蓋其違規事實；不過，9月時，也有上兵攜帶酒精飲料被查獲，卻立即以「陸海空軍懲罰法」及相關規範記申誡兩次，軍官、士兵的懲處形成強烈落差，很明顯懲處不公，包庇軍官違規。

徐巧芯又說，隨後，林姓艦長在「榮團會」中，除指艦上官兵遇上問題，應該循正常管道申訴，不應將問題直接PO上網，讓外界看笑話，針對「輕罰黃姓軍官」一事也是避重就輕，沒解釋真實原因，多次為黃員開脫。

徐巧芯認為，承德艦上3位長官應對下屬涉職場霸凌、官士兵懲處不公的問題，除了官官相護外，面對投訴，更想息事寧人，我想請問，如果基層士兵循正常管道投訴有效有用的話，那還需要把陳情書、艦上發生的事情貼上網，尋求協助？

徐巧芯質疑，正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？真正的提升國防實力，就是重視軍人、愛護基層，否則說再多冠冕堂皇的話都沒有用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照

職場霸凌 徐巧芯 海軍 國軍

延伸閱讀

謝寒冰爆料不起訴 曹興誠：助長親共賣台者氣焰 有無婚外情干他人何事

北檢認證！曹興誠與陸女影像非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

徐巧芯爆 官兵學無人機得自掏腰包 國防部承諾改善

相關新聞

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

共軍東部戰區昨宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進...

共軍遠火旅威脅北台 30鏈砲車博愛特區戰備偵巡強化中樞安全

共軍無預警實施圍台軍演與實彈射擊，試圖威嚇台灣本島。國軍各地面戰備部隊昨起陸續出營實施戰備偵巡，裝甲憲兵營的CM-34 ...

我國軍傳霸凌…徐巧芯：兩岸關係緊張 不愛護軍人怎保衛台灣

我國國軍又有霸凌？國民黨立委徐巧芯今日表示，海軍有士兵集體陳情指艦長、副艦長、輔導長等「職場霸凌」，正值兩岸關係緊張之際...

再向賴總統喊話 羅智強：1.25兆軍費特別條例來報告就開始審

國民黨、民眾黨是否將在今午立法院程序委員會中，再度把預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條...

中共軍演前一日 130架次共機擾台 90架次越海峽中線

共軍宣布發動「正義使命-2025」軍演後，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機130架次、共艦14艘、公務...

美造川普級戰艦以人名命名 為何中國戰艦都用地名？

美國總統川普12月22日宣布，計畫建造2艘全新的「川普級」（Trump class）戰艦。美國的軍艦從尼米茲到福特號航艦，到各級驅逐艦、補給船都以人命名；反觀中國大陸，從遼寧艦、山東艦、福建艦航艦及各主戰船艦是用省市地名命名，兩國為何有此差別？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。