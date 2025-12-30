共軍遠火旅威脅北台 30鏈砲車博愛特區戰備偵巡強化中樞安全

共軍無預警實施圍台軍演與實彈射擊，試圖威嚇台灣本島。國軍各地面戰備部隊昨起陸續出營實施戰備偵巡，裝甲憲兵營的CM-34 30鏈砲甲車昨、今兩日被發現頻密在博愛特區實施繞行偵巡，行動明顯為強化中樞安全。

共軍昨天無預警宣布發動環台軍演，今天在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍，進行實彈射擊，上午彈著被偵獲落於台灣北部24浬鄰接區海域，明顯威脅北台。

國防大學前教官王佩陸今天評論表示，共軍利用美國前眾議院議長裴洛西訪台發起的「利劍AB」系列軍演，讓我國空域退到海峽以東；如今共軍的所謂「正義使命」軍演，恐又將讓我國退到24海浬鄰接區水域。他憂心，未來國軍活動水域還能退到那裡的底線？國軍準備好那一場戰爭嗎？

面對共軍對北台海域實彈實彈射擊，裝甲憲兵營的CM-34 30鏈砲甲車，昨起日、夜密集在博愛特區周邊實施戰備偵巡，為民眾所目擊。