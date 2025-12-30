藍白5度封殺1.25兆國防特別條例 無法付委審查

立法院程序委員會今天開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。

行政院會11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議。立法院程序委員會今天開會，排定明年1月2日及6日院會議程，但國防特別條例第5度遭封殺。

民進黨立委沈伯洋說，藍白不只是在卡預算，連討論都不能討論，程序委員會是法案掛號的地方，是不能擋案的，如果要嚴格監督，就到外交及國防委員會，否則怎麼監督預算；國民黨立委還在說「只有2頁、6頁就要1.25兆」，這是在玩弄資訊落差，要先通過特別條例才能編列特別預算。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨蔣家反共不過三代，當中國把飛彈對準台灣、透過軍演威脅台灣時，有站出來為台灣人發聲嗎，前總統馬英九任內，中國也有超過300次軍演，跪下來的和平不和平。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，喪權辱國的就是民進黨、就是賴總統，國民黨執政時，中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎，民進黨還無力以對；國民黨堅定立場是要投資戰備，也要投資和平，「卡國防預算就是賴清德」，希望賴總統說話算話，來立法院報告並接受質詢。

經表決後，在場18人中，贊成10人、反對8人，通過國民黨立委林倩綺提案，議程草案提報院會處理。

另外，國民黨立委翁曉玲提案修正中華民國憲法增修條文第2條，增訂總統、副總統罷免案，得經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署後，提出罷免案。

翁曉玲會後受訪時表示，最重要目的是希望賦予人民直接提案罷免總統權力，因不管是縣市首長、立委、議員等罷免都可經由人民提案、連署成案後，再由選民罷免投票，但對於民選總統，人民只有選舉權，沒有發動罷免權，因此提出修憲案。