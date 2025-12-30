快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

藍白5度封殺1.25兆國防特別條例 無法付委審查

中央社／ 台北30日電

立法院程序委員會今天開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。

⭐2025總回顧

行政院會11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議。立法院程序委員會今天開會，排定明年1月2日及6日院會議程，但國防特別條例第5度遭封殺。

民進黨立委沈伯洋說，藍白不只是在卡預算，連討論都不能討論，程序委員會是法案掛號的地方，是不能擋案的，如果要嚴格監督，就到外交及國防委員會，否則怎麼監督預算；國民黨立委還在說「只有2頁、6頁就要1.25兆」，這是在玩弄資訊落差，要先通過特別條例才能編列特別預算。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨蔣家反共不過三代，當中國把飛彈對準台灣、透過軍演威脅台灣時，有站出來為台灣人發聲嗎，前總統馬英九任內，中國也有超過300次軍演，跪下來的和平不和平。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，喪權辱國的就是民進黨、就是賴總統，國民黨執政時，中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎，民進黨還無力以對；國民黨堅定立場是要投資戰備，也要投資和平，「卡國防預算就是賴清德」，希望賴總統說話算話，來立法院報告並接受質詢。

經表決後，在場18人中，贊成10人、反對8人，通過國民黨立委林倩綺提案，議程草案提報院會處理。

另外，國民黨立委翁曉玲提案修正中華民國憲法增修條文第2條，增訂總統、副總統罷免案，得經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署後，提出罷免案。

翁曉玲會後受訪時表示，最重要目的是希望賦予人民直接提案罷免總統權力，因不管是縣市首長、立委、議員等罷免都可經由人民提案、連署成案後，再由選民罷免投票，但對於民選總統，人民只有選舉權，沒有發動罷免權，因此提出修憲案。

國民黨 立法院 罷免

延伸閱讀

立院程序委員會表決 院版財劃法等遭否決

影／拚提名！吳宗憲掛競選看板 副議長現身喊話團結：同志要有高度

綠：中共封鎖式軍演 不會得到國際支持

卓榮泰喊話立院儘速通過國防特別條例 團結沒有敵人

相關新聞

再向賴總統喊話 羅智強：1.25兆軍費特別條例來報告就開始審

國民黨、民眾黨是否將在今午立法院程序委員會中，再度把預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條...

中共軍演前一日 130架次共機擾台 90架次越海峽中線

共軍宣布發動「正義使命-2025」軍演後，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機130架次、共艦14艘、公務...

美造川普級戰艦以人名命名 為何中國戰艦都用地名？

美國總統川普12月22日宣布，計畫建造2艘全新的「川普級」（Trump class）戰艦。美國的軍艦從尼米茲到福特號航艦，到各級驅逐艦、補給船都以人命名；反觀中國大陸，從遼寧艦、山東艦、福建艦航艦及各主戰船艦是用省市地名命名，兩國為何有此差別？

中國大陸海警船擾台 管碧玲PO監控照揭海上長時間對峙

中國人民解放軍東部戰區29日上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即...

中共軍演前夕 首架F-16V Block70戰機在美首飛成功

空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，繼日前首度進行地面滑行測試後，台北時間今天凌晨首度...

國防部速提「堅韌台灣」短片 反制中共軍演

中共昨宣布「正義使命二○二五」軍演消息後不到三小時，國防部就發布名為「堅韌台灣，堅定守護」短片，背景是國軍陸海空兵力平時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。