日經亞洲專訪 管碧玲稱海巡艦隊擴編應對中國壓力

中央社／ 高雄30日綜合外電報導

台灣海洋委員會主委管碧玲在接受日經亞洲專訪時表示，台灣正大幅擴編海巡艦隊，同時加強對海底通訊電纜的保護，目標是與鄰國合作，以反制中國日益增長的海軍和海事壓力。

管碧玲接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪時指出，海巡署「為因應中國多樣化的灰色地帶侵擾手段，正進行重大轉型」。她指的是那些未達傳統戰爭定義的侵略性行動。

她表示，中國正在採取的一些行動，已超出過去海巡署優先處理的範疇，例如打擊個人或小型船隻走私。她說：「因此，我們需要加強我們的監控能力。」

中國海警在中國的行動中扮演著日益重要的角色。中國本月在東亞水域部署大量海軍和海巡艦艇，一度超過百艘。台灣國防部昨天表示，在北京發動大規模軍事演習之際，偵獲偵獲共機89架次、共艦海警船28艘。

在最近一次中國軍演前，管碧玲在海委會位於高雄的總部告訴日經亞洲：「中國不斷展現對海洋霸權的野心。它會用各種方式來恫嚇鄰國。」

她表示，她所督導的海巡署及其他機構都在掌握中國的動態，並強調「不僅僅是台灣」在面臨這項挑戰。

管碧玲指出，菲律賓在西菲律賓海或南海，以及日本在釣魚台列嶼等地，「都比台灣經歷更頻繁的侵擾」。

上個月在高雄，管碧玲和總統賴清德共同主持了嘉義級巡防艦「台北艦」的成軍典禮。他們也見證了海巡署首艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」的命名，這是第一艘以台灣原住民族命名的船艦。

依照規劃，台灣將投入約新台幣129億元，於2031年前建造6艘高緯度遠洋巡防艦。這些艦艇將適應北方海域嚴峻環境，強化台灣執行遠洋漁業保護等任務的能力。

海委會也正尋求約新台幣295億元的特別預算，以資助建造40艘新的巡邏艦艇，並改善海事監控。

管碧玲的另一項首要任務是保護台灣的海底電纜。台灣擔心這些至關重要的通訊線路易受中國干預。她表示，最重要的任務是防止敵對勢力蓄意的大規模破壞。

管碧玲說：「過去多年來，我們都透過民事手段處理海底電纜斷裂問題。但最近，人們開始擔心是否有灰色地帶的侵擾因素導致破壞行為。因此，我們必須做出最壞情況的假設。」

另一方面，為進一步鞏固防禦，台灣也在積極尋求區域合作。

管碧玲表示，在漁業、解決爭端和進行救援行動方面，台灣與日本的海巡合作已經相當深入。至於海岸防衛合作，管碧玲說台灣和日本有「人員訓練上的交流」，並提及在日本千葉縣和東北城市仙台外海的海上操演。

針對日本媒體10月報導稱日本將尋求與台灣實現海上巡邏演習常態化，管碧玲表示：「我們建議日本將這些演習常態化，而且這些演習不應僅是雙邊的，也可以是三邊或多邊的。」

海巡署 管碧玲 日本

