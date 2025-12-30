再向賴總統喊話 羅智強：1.25兆軍費特別條例來報告就開始審

國民黨、民眾黨是否將在今午立法院程序委員會中，再度把預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案暫緩列案，為外界關注。國民黨團書記長羅智強受訪表示，1.25兆的特別軍購不是不能審、不能談、不能給，但賴清德總統有義務跟國人交代清楚，赴立院進行國情報告並備詢。

行政院會11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的國防特別條例草案，送立法院審議。從12月2日起，屢在立院程委會被暫緩列案，無法付委審查。立院程委會12月23日開會，藍白立委聯手再將草案暫緩列案。

對於今午立院程委會是否再封殺特別條例草案，羅智強說，擋國防預算的是賴清德。賴清德告訴大家，針對重大國政要來國會，進行國情報告並接受質詢。羅認為，這是最基本的執政者該有的態度，1.25兆的特別軍購不是不能審，不是不能談，不是不能給，問題是賴清德有義務來跟國人交代清楚，1.25兆的範圍是什麼、目的是什麼，甚至包括延宕的軍購何時能到貨，這些都是國人的疑問。

羅智強說，世界上有兩個賴清德，第一個賴清德是告訴大家，像特別軍購這種重大國情要在立法院報告並接受質詢，這是按照中華民國憲法以及立法院職權行使法規定的賴清德。現在這個賴清德是不敢來立法院報告，迴避說明國防政策義務的賴清德。

羅智強指出，結論很簡單，預算當然要審，但賴清德為什麼不能來報告？賴清德報告並接受質詢，兌現諾言，事實上就開始審了。