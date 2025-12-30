中共軍演前一日 130架次共機擾台 90架次越海峽中線

共軍宣布發動「正義使命-2025」軍演後，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機130架次、共艦14艘、公務船8艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日宣布將在今日發動「正義使命-2025」軍演，據國防部統計，從昨（29）日清晨到今（30）日清晨6時為止，共計偵獲共機130架次、共艦14艘、公務船8艘持續在台海周邊活動，其中有90架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到今日清晨6時止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計60架次在台海中線沿線活動，其中44架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍經鵝鑾鼻西南方外海至東部空域活動。

在東部空域也發現4架共軍戰機及轟炸機，從昨日下午1時55分到傍晚5時，在當地長時間徘徊。

同時，從昨天清晨6時40分至傍晚6時55分止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機共計42架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。昨日上午7時20分至晚間8時，也發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計24架次在我北部防空識別區外圍徘徊。

另外，昨天下午在基隆西北方59浬外海也發現1顆中共空飄氣球，高度約29000呎，從下午3時30分發現至4時10分消失。

先前中共發對圍台軍演，單日共機出海最高峰為去年10月14日為期1天的「聯合利劍2024B」軍演，當天共計偵獲共機153架次出海，伴隨14艘共艦、12艘公務船進行擾台軍演。