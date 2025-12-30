快訊

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突 台美日命運交織

中共軍演前夕 首架F-16V Block70戰機在美首飛成功

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，於美東時間29日下午1時許，由格林威爾當地機場升空執行首次試飛任務，經過約50分鐘的飛行，平安落地。圖／IDF經國號粉專提供
空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，於美東時間29日下午1時許，由格林威爾當地機場升空執行首次試飛任務，經過約50分鐘的飛行，平安落地。圖／IDF經國號粉專提供

空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，繼日前首度進行地面滑行測試後，台北時間今天凌晨首度升空試飛，經過約50分鐘的飛行，平安落地。

根據IDF經國號粉專說明，6831號機是在美東時間29日下午1時許，由格林威爾當地機場升空執行首次試飛任務，約在當地時間下午2時左右平安降落，飛行時間約50分鐘。

據當地航空迷所拍攝的相片，6831號機升空時，是由民間假想敵飛機公司所屬的以色列幼獅C-2戰機伴飛，並未裝置機背適型油箱(CFT)，前後座試飛員也僅配戴一般HGU-55/P飛行頭盔，應只是測試一般科目。

我國在2019年以「鳳翔專案」為名，編列2472億元特別預算向美採購66架F-16C/D Block70，但歷經遷廠、新冠疫情及俄烏戰爭等影響，加上系統、電戰裝備整合等問題，導致製造、交機多次延宕，今年3月底舉辦首架6831號機出廠典禮後，近8個多月無後續測試進度，引發國內諸多爭議。

據指出，目前產線上已有近10架總裝完畢準備接續測試，如一切順利，第一批戰機預估可在明(115)年第三季飛抵台灣。

緊盯共軍演機艦 國防部批陸「窮兵黷武」

中共昨宣布軍演後，我國防部隨即譴責對方「窮兵黷武，倒果為因」，同時成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派...

國防部速提「堅韌台灣」短片 反制中共軍演

中共昨宣布「正義使命二○二五」軍演消息後不到三小時，國防部就發布名為「堅韌台灣，堅定守護」短片，背景是國軍陸海空兵力平時...

中國大陸海警船擾台 管碧玲PO監控照揭海上長時間對峙

中國人民解放軍東部戰區29日上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即...

中共無預警軍演？國安官員曝國軍「上周就注意」：掌握特定共艦海警船徵候

中共今天上午宣布對台軍演，國安官員受訪時表示，上週已注意到「關鍵徵候」，共軍特定船艦、海警船穿越宮古海峽南下進到台灣東部...

共軍環台軍演 賴總統強調：不升高衝突、不挑起爭端

共軍宣布今天開始環台軍演，30日還將實彈射擊。總統賴清德今天說，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。總統強調，「我們不...

