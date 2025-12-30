聽新聞
中共軍演前夕 首架F-16V Block70戰機在美首飛成功
空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，繼日前首度進行地面滑行測試後，台北時間今天凌晨首度升空試飛，經過約50分鐘的飛行，平安落地。
根據IDF經國號粉專說明，6831號機是在美東時間29日下午1時許，由格林威爾當地機場升空執行首次試飛任務，約在當地時間下午2時左右平安降落，飛行時間約50分鐘。
據當地航空迷所拍攝的相片，6831號機升空時，是由民間假想敵飛機公司所屬的以色列幼獅C-2戰機伴飛，並未裝置機背適型油箱(CFT)，前後座試飛員也僅配戴一般HGU-55/P飛行頭盔，應只是測試一般科目。
我國在2019年以「鳳翔專案」為名，編列2472億元特別預算向美採購66架F-16C/D Block70，但歷經遷廠、新冠疫情及俄烏戰爭等影響，加上系統、電戰裝備整合等問題，導致製造、交機多次延宕，今年3月底舉辦首架6831號機出廠典禮後，近8個多月無後續測試進度，引發國內諸多爭議。
據指出，目前產線上已有近10架總裝完畢準備接續測試，如一切順利，第一批戰機預估可在明(115)年第三季飛抵台灣。
