中國大陸海警船擾台 管碧玲PO監控照揭海上長時間對峙
中國人民解放軍東部戰區29日上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，海委會主委管碧玲發文稱「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待」。
共軍軍演預訂29日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，本次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，將全力應對。
管碧玲在解放軍宣布軍演後，隨即在臉書發文稱「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待」，晚間10時許再次發文，並放上海巡署1000噸級「桃園艦」傍晚監視中國海警1306號船照片。
管碧玲說，「辛苦了，我的海巡弟兄！您們不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹」。
文末並標註「114-1229-18時，桃園艦第七次廣播驅離中國海警1306，該艦距本艦0.8浬」。
