緊盯共軍演機艦 國防部批陸「窮兵黷武」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
針對中共軍演，國防部發言人孫立方表示，國軍會嚴密的掌握狀況 ，用實力來捍衛台海和平。記者黃義書／攝影
針對中共軍演，國防部發言人孫立方表示，國軍會嚴密的掌握狀況 ，用實力來捍衛台海和平。記者黃義書／攝影

中共昨宣布軍演後，我國防部隨即譴責對方「窮兵黷武，倒果為因」，同時成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演；國防部下午舉行記者會指出，共軍畫設五個演習區域，並將台灣十二浬領海基線畫設在內，國軍會依敵情威脅程度授權海軍六二特遣部隊、空作部、作戰區等第一線作戰單位，依交戰規則（ＲＯＥ）及授權矩陣執行應對。

國防部並公布統計至昨天下午三時止，已偵獲共軍主、輔戰機及無人機八十九架次，其中六十七架次進入應變區域；另有十四艘共艦、十四艘海警船，及兩棲攻擊艦編隊四艘位於東部海域、西太平洋一帶。

這次演習相較先前中共圍台軍演，規模是否歷來規模最大？參謀本部情報次長謝日升說，目前演習還在進行中，不能作比較。但他證實，中共二○二四年的「聯合利劍」系列到今年初「海峽雷霆」，均未發布航行通告；這次是繼二○二二年抗議美國眾院議長裴洛西訪台而發動軍演後，再度畫設海空限航區，對民間海空航運造成影響。

國防部法律司人權保障處長于健昌少將指出，中共在操演前一天才發布限航公告，違反國際海洋法公約與芝加哥公約，影響航運安全。于健昌表示，依據公約規定，類似公告應該提前七天公布。

謝日升指出，共軍從昨天早晨開始大規模出海，並宣布在台灣周邊畫設五個實彈操演區，其海警隨後公告，再加上兩個操演區；民航體系的北京國際航行通告室，則發布編號A四千八百四十／二十五的飛航公告（ＮＯＴＡＭ），宣布畫設七處「危險區」，範圍與操演區相同。依據我方掌握消息，共軍可能今天在台灣東部外海設立第八個操演區。

海巡署副署長謝慶欽表示，中共海警共出動十八艘船，台灣周邊十四艘，馬祖、烏坵周邊各兩艘。其中一三○二與一三○三兩艘海警船，結伴在台灣北方海域活動，一直停留在鄰接區之內，最近時曾進入鄰接區三海里，我方也派出兩艘海巡艦艇，採取一對一緊盯，到昨天下午記者會時仍在進行中。

謝慶欽說，去年「聯合利劍Ａ」是海警船第一次參加軍演，同年的「聯合利劍Ｂ」，首度出動萬噸級大型海警船；中共歷次軍演，海警最多出動廿二艘船，最少出動九艘，這次軍演目前出動十四艘。目前為止，中共海警並未進行操演登艦攔檢，也沒有徵用戰時可用於軍運的列管貨輪。

共軍 軍演 國防部 海巡署 國軍 烏坵

