國防部速提「堅韌台灣」短片 反制中共軍演

聯合報／ 記者程嘉文張文馨李奕昕張議晨石秀華／連線報導
共軍圍台軍演，昨天南部某商港一艘錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐，一旁釣客悠閒觀看，形成兩樣情。記者劉學聖／攝影
共軍圍台軍演，昨天南部某商港一艘錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐，一旁釣客悠閒觀看，形成兩樣情。記者劉學聖／攝影

中共昨宣布「正義使命二○二五」軍演消息後不到三小時，國防部就發布名為「堅韌台灣，堅定守護」短片，背景是國軍陸海空兵力平時戰備演練，以及民間執行防災搶救演練等畫面。國防部也迅速釋出，國軍監控共軍機艦的第一線畫面，強調自身有所準備。

府方昨未正面回應賴清德總統是否召開國安高層會議，國安人士說，中國對日自上月十四日升高施壓卻無效，就轉而以台灣為藉口尋釁；近日從共軍各單位部署及截獲情資，確認將對我有針對性演習，上周即注意到「關鍵徵候」，共軍特定船艦、海警船穿越宮古海峽南下進到台灣東部外海，軍方已先做預應。

國安人士指出，北京欲藉軍演測試美方對印太安全的堅持，及趁著各國關注俄烏和中東情勢的戰略缺口，極限壓迫島鏈周邊，以爭取明年「川習會」前最大的戰略空間；北京此刻發動軍演，也不排除在轉移國內經濟下行及軍方人事大清洗的雙重壓力。總統府發言人郭雅慧昨說，國安單位均有事先掌握和萬全準備。

國防部昨天發布的畫面，包括空軍F-16戰機利用AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙，拍攝中共殲十六戰機迎面而來的紅外線照片；以及海軍田單號巡防艦在海上近距離監控共軍○五四Ａ型安陽艦的照片。

對於我方是否提前預知共軍將演習，官員雖未正面答覆，但強調對於台海周邊的共軍動態，我方都能有效掌握。記者詢及共軍航艦是否參加操演？情報次長謝日升說，中共三艘航空母艦均未參加，但舷號卅一的○七五型兩棲攻擊艦海南號，目前正帶著另外三艘船在西太平洋活動；海南艦編隊通過宮古海峽之後，行蹤都在我方掌握中。

至於無線電玩家網友宣稱，收聽到美國軍機出現的訊息，謝日升說，在台灣周邊的國際空域，當然可能會有其他國家的軍機，至於國籍則不便透露。

大陸央視新聞微博昨發布一段標示「現場視頻」的十秒鐘黑白影片，畫面可見台北一○一大樓、松山機場起降的飛機。我國防部官員說，一般空拍無人機就可拍攝到如此畫面，根本無須所謂「解放軍無人機俯瞰」。央視昨也播出，一名解放軍陸軍遠箱火打擊分隊官兵明確喊出「收到海馬士目標訊息」，指揮官回覆「立即射擊」，顯示共軍針對海馬士多管火箭系統列為打擊目標。

國軍海鋒大隊通訊車昨天上午從營區駛出，前往相關位置進行應對。記者劉學聖／攝影
國軍海鋒大隊通訊車昨天上午從營區駛出，前往相關位置進行應對。記者劉學聖／攝影

海巡署昨偵獲十四艘大陸海警船在台灣周邊海域緊貼限制水域航行，海巡署副署長謝慶欽說，海巡署調派十四艘艦船艇以一對一方式，持續併航監控驅離。海軍海鋒大隊昨早載運雄風飛彈的軍用卡車自左營軍區出動至戰術位置，海委會主委管碧玲說，「海巡已在崗位上，嚴陣以待」。

國防部速提「堅韌台灣」短片 反制中共軍演

中共昨宣布「正義使命二○二五」軍演消息後不到三小時，國防部就發布名為「堅韌台灣，堅定守護」短片，背景是國軍陸海空兵力平時...

