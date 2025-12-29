中共無預警軍演？國安官員曝國軍「上周就注意」：掌握特定共艦海警船徵候

中共今天上午宣布對台軍演，國安官員受訪時表示，上週已注意到「關鍵徵候」，共軍特定船艦、海警船穿越宮古海峽南下進到台灣東部外海，經研析可能會在今天前後演習，軍方已先做預應。

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演。

國安官員表示，中共官媒「環球時報」刻意宣稱台灣對此次軍事演習行動「沒有預警」、「沒有掌握」，但事實上國軍早有掌握。

國安官員說，中國自11月14日起升高對日本施壓以來，便開始沿黃海、東海、台海、南海，進行全島鏈周邊軍事威脅，包括海上灰帶騷擾、軍機軍艦闖入識別區，更有開火控雷達、雷射光照射、照明彈干擾等進階挑釁行為。

國安官員透露，最高峰時期，中共曾在島鏈周邊部署超過百艘以上軍艦、海警船，直至目前，島鏈周邊海域仍持續維持50、60艘船艦部署，對區域造成不小的安全壓力。

國安官員表示，上週已注意到「關鍵徵候」，共軍特定船艦、海警船穿越宮古海峽南下進到台灣東部外海，除提前掌握情訊評估分析、研擬對應，軍方與國安團隊也快速應處，並緊密與各友方聯繫，就各種安全情勢等交換資訊，以有效因應威脅。

國安官員指出，中國此次劃設的演習區，範圍涵括台海周邊所有重要國際航道，並聲稱要進行「實彈射擊」，這些空中、海上國際航路，幾乎是印太甚至是全球經貿的主動脈，中國在此刻無視國際規範做出這類動作，挑釁意味十足，潛在的威脅讓各方高度重視。

至於解放軍為何要在此時進行軍演，國安官員分析，一是升高對日威脅無效，轉而以台灣為藉口升高區域緊張尋釁；二是意圖在各國關注俄烏、中東局勢時的「戰略缺口」，對島鏈周邊進行「極限壓迫」，為明年4月可能舉行的「川習會」爭取最大戰略空間。

國安官員說，三是在美國發布國家安全戰略、中國軍力報告及新一波對台軍售後，以升高對區域威脅方式，測試美方的印太戰略底線；四是轉移中國經濟持續下行、軍方人事大清洗雙重壓力的焦點。