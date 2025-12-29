共軍環台軍演 賴總統強調：不升高衝突、不挑起爭端

快訊

中央社／ 台北29日電
共軍宣布今天開始環台軍演，30日還將實彈射擊。總統賴清德今天說，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。圖／聯合報資料照

共軍宣布今天開始環台軍演，30日還將實彈射擊。總統賴清德今天說，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。總統強調，「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

共軍東部戰區上午宣布，今天起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

國防部發言人透過臉書貼文表示，針對今日共軍機艦動態，國軍嚴密監控並執行立即備戰操演。三軍部隊與海巡人員，嚴陣以待。

賴總統晚間在國防部發言人貼文底下留言表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。

賴總統說，他也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

