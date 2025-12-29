賴總統要台灣成增加防護的豪豬 國民黨團：只能當送錢的肥豬

共軍以「正義使命-2025」之名在台灣周邊軍演，總統府譴責，批中國粗暴破壞台海及印太區域現狀。國民黨立法院黨團表示，賴清德總統若連國情報告都不做，叫人如何相信能護台？且現在我對美眾多軍購仍未到貨，自願提前退伍人數也屢創新高，台灣恐當不成賴總統口中的豪豬，而只能當送錢的肥豬。

國民黨團指出，賴總統昨天的專訪說，台灣要武裝成豪豬讓對岸無法進犯，結果話音剛落，對岸今日發動無預警圍台軍演，總統府卻只能一紙嚴厲讉責聲明，其他什麼事也不會做，如何護台？

國民黨團呼籲，賴總統應赴國會向全民報告護台政策為何？人民要聽實話，如果賴總統沒有如此勇氣及能力，叫人如何相信能護台？一個連軍人加薪預算都不依法編列，只會挑釁沒有策略的政府，要如何保衛台灣和平？強化軍購若有用，國軍至少還要有兵可用，才能操作武器護台。

國民黨團提到，外媒日前披露美國國防部強者簡報（Overmatch Brief），美軍已無力護台，我國對美軍購卻有7000億元台幣的武器至今無法到貨。賴政府現提出1.25兆元空白授權的國防軍購特別預算，賴總統是要台灣當一隻只會送錢，卻拿不到武器的豪豬？

國民黨團還說，國軍近年自願提前退伍人數屢創新高，專業軍士官兵缺額長年無法補足，沒人操作先進武器，現又爆發連有自製能力的子彈都要外購的離譜事件，茶葉老闆、裝潢公司都可以成為軍火商，現在國防部從根爛起，國軍如何成為有尖刺的豪豬？

國民黨團抨擊，當對岸圍台軍演時，沒有先進武器、沒有專業軍人？台灣當不成豪豬，只能當送錢的肥豬，這樣鉅額的國防預算，人民看得下去嗎？人民心中早有答案。