中共軍演「出動14艘海警船」 海巡署說明：闖入我領海鄰接區

國防部今天下午針對中共軍演舉行記者會，唯一非軍職的出席者是海巡署副署長謝慶欽表示，2024年「聯合利劍A」軍演，是中共第一次出動海警船參加軍演，同年的「聯合利劍B」，則是第一次出動萬噸級海警船；此次軍演迄今，中共出動14艘海警船，其中北部海域的1302與1303兩艘海警船，今天一直停留在我方24海里鄰接區之內，最近時曾進入3海里，我方也派出2艘海巡艦艇，採取一對一緊盯，目前仍在進行中。

謝慶欽表示，中共歷次軍演，最多出動22艘海警船，最少出動9艘，這次軍演目前出動14艘。目前為止，中共海警並未進行登檢的行為。

記者問到，共軍有無必要時可徵為軍用的大陸籍貨輪參與演習？謝慶欽說，共有中共4艘列管的貨輪在演習區內，但目前沒有參與演習。

另外也有記者詢問，目前有無出現網路攻擊的狀況？參謀本部通資處長解駿山中將說，目前為止一切正常，並無特別狀況。