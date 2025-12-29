應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

國防部今天下午舉行記者會，說明因應中共「正義使命2025」方式。參謀本部作戰計畫次長連志威中將說，已針對共軍威脅態樣律定交戰規則。

記者追問，是否基層官兵就可決定是否開火？連志威解釋，反制權釋放到「作戰」單位層級，即海軍的62特遣部隊（艦隊指揮部）、空軍作戰指揮部，以及陸軍的各作戰區，依交戰規則（ROE）及授權矩陣（Authorization Matrix）執行應對，並運用共同作戰圖像掌握部隊採取必要回應。

由於此次共軍劃設的五處操演區，範圍均侵入我方領海範圍，如果對方機艦當真進入領海、領空，國軍將如何處置？是否可能擦槍走火？連志威回應，針對共軍各項可能活動，國軍在「經常戰備突發狀況處置規定」以內，均針對共軍威脅態樣，律定交戰規則，賦予第一線官兵可以依照敵情威脅的態樣，採取必要措施。

對於交戰規則的定義，連志威表示，依照聯合國憲章第51條，任何主權國家遭受外來武裝攻擊，擁有採取武力進行自我防衛的固有權力，因此針對戰略層級、作戰層級、戰術層級，律定各項應對措施，可能採取告警、通報、驅離、併航監控、追監等相應措施。

記者追問，第一線的戰機領隊，或是海軍艦長，如果覺得遭到威脅，是否有還擊的權力？連志威解釋，反制的授權矩陣到作戰層級指揮官行使，即62特遣部隊、空軍作戰指揮部，以及各地面作戰區，並管制三軍戰備部隊遂行包含戰備偵巡、機艦應處等作為，並運用共同圖像掌握部隊採取必要回應。