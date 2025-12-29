2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

針對中共「正義使命2025」軍演，國防部下午舉行記者會。參謀本部情報次長謝日升中將說，中共「北京國際航行通告室」於今天上午發布編號A4840/25的飛航公告（NOTAM），將於30日8時至18時劃設七處「危險區」，範圍同演訓區，限制高度無限高。謝日升說，2022年美國眾院議長裴洛西來訪後的中共軍演，也曾發布，此後的「利劍」、「雷霆」系列軍演，均未搭配發布民航限航。至於這次中共軍演的規模是否近年最大？謝日升表示，目前還在進行中，不能作比較。

國防部法律司人權保障處長于健昌少將指出，中共在一天前才發布海上與空中的限航公告，此舉違反了國際海洋法公約與芝加哥公約，影響航運安全。記者事後追問，依據公約規定，類似公告應該提前多久發布？于健昌表示，七天。

國防部表示，到今天下午為止，共偵獲共機89架次，其中67架次進入我方應變區（海峽中線以東）。共艦與在台灣周邊14艘，另有4艘在西太平洋；中共海警有10艘在台灣周邊，馬祖與烏坵周邊各2艘。目前兩棲突擊艦LHA-31海南艦率領的編隊，位於台灣東南外海。

【中央社／台北29日電】

中共今天上午宣布對台軍演，國防部情報參謀次長室次長謝日升中將指出，統計截至下午3時止，偵獲共軍主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，14艘共艦、14艘海警船，及兩棲攻擊艦編隊4艘位於東部海域、西太平洋一帶。

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演。

國防部下午舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，中共於上午7時30分對台實施針對性軍演，執行海空戰備警巡、奪取綜合制權及要港要域封控、外線立體懾阻等課目。

謝日升表示，統計截至下午3時止，偵獲共軍主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，也偵獲14艘共艦、14艘海警船（含馬祖及烏坵等外離島）。另有兩棲攻擊艦編隊4艘位於東部海域、西太平洋一帶。

謝日升指出，國軍也掌握共軍12月30日上午9時至11時，將於台灣東部海域開設8號演訓區。

至於有無他國軍機在台海周邊活動，謝日升證實，「有」，但因為國際航道上本來就有許多飛機，因此是哪些國家、做什麼事，無法多做說明。

國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將表示，譴責中共近期於印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾及其他認知操作等舉措，已嚴重威脅區域和平穩定。在面對此種狀況下，國軍立刻成立應變中心，依照整體戰備規定派遣適切兵力應處。

孫立方強調，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因、升高區域情勢的行為，都是不可取的，國軍會綿密掌握整體狀況，同時秉持料敵從寬原則來守護國家主權，用實力來捍衛台海和平。