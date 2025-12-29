【重磅快評】軍演批美軍售卻劍指日本，中共想說什麼？

快訊

聯合報／ 主筆室
共軍宣布今天對台進行圍台軍演。圖／取自中國大陸東部戰區
共軍宣布今天對台進行圍台軍演。圖／取自中國大陸東部戰區

大陸軍方說明「正義使命」演習，點名台獨與外部干涉勢力，並且大外宣痛批美國對台軍售。耐人尋味的是，從演習地圖和軍力配置看到更多「只做不說」的訊息。明著針對台獨與美國；在結構上，共軍已為與日本發生軍事摩擦預作準備。

解放軍不提日本不等於不針對。一旦在台海軍演公開點名日本，等同承認「台灣問題已國際化為中日對抗」，反而使東京更快、更徹底地與美國進行軍事一體化，既加持高市反中路線，更提高北京外交成本。

2022／2024三次軍演，科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控等。CSIS認為共軍重點放在「改變台海現狀」與封控／壓迫的累積效應。但這次軍演更強調嚇阻外國軍事介入。這點從公開科目出現「外線立體懾阻」、「反介入」作戰措辭可看出差別。

演習地圖除可看出包圍更緊，但五個區域範擴大。另外出現幾個新狀態：一，五個演習區除北桃外海區，都已貼近領海基點。二，最靠近澎湖。三，最貼近釣魚島。

共軍演習封鎖台灣海峽南北口，軛控生命線，不是第一次。值得注意的是，北部演習區距離台灣僅約110公里，進逼釣魚島，距離與那國島150公里。緊貼的地理節點就是與那國—宮古島之間的宮古水道。這個位置是美日與中國艦機進出西太的主要通道。

宮古水道已是中美日博弈熱點。過去十年間，解放軍航母編隊、核潛艇等主力裝備已有超過80次通過此地進行遠洋訓練。十月初，日本自衛隊在附近以5600噸布雷艦舉行演習，引起共軍軍演反制。這次圍台軍演的「外線」明顯往東、往北方向推進，並與巴士海峽北口連結。劍指意圖不言已明。

這次演習與時俱進之處不在台灣海峽內，而在「台灣以東、台灣北部、以及向宮古水道延伸的外線區域」。這是為「阻止外部介入」而設計。

沒有日本，美國幾乎無法有效介入台海戰事。無論是基地、航道、補給、反潛、預警，日本南西諸島都是美軍介入的必經節點。因此，任何以「反美國介入」為目標的演訓，在作戰上都必然同時「反日介入」。當演訓半徑向北逼近釣魚島、向東延伸至宮古水道，軍事上已構成對日本南西防線的實質壓迫。

去年兩次軍演，打擊方向是向台灣內部，進行包圍；這次是從台灣往外延伸懾阻。重點要看「宮古水道-與那國島-台灣東部-巴士海峽北口」這條外線。2022年中共針對裴洛西訪台舉行軍演，飛彈曾彈著與那島附近。30日實彈射擊可進一步驗證何謂「外線立體懾阻」。

賴清德受訪稱「中共沒武統台灣是因實力不夠」，結果共軍立即冷啟動掛彈、實彈演習。中共對台軍演把戰場模擬到日本家門口，高市首相未置一詞，日本政界也沒人聲援。賴總統還有心情吃生魚片嗎？一場演習可別演成「台灣有事，日本怕事」。

