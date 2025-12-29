因應中共演習開記者會 國防部譴責並以實力來捍衛台海和平

中國突然今天無預警包圍台灣全島演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。就此，國防部下午舉行臨時「國軍針對中共實彈軍演應處作為」記者會，國防部發言人孫立方表示，國軍會嚴密的掌握我們本土狀況，同時以料敵從寬的原則，來守護國家的主權，用實力來捍衛台海和平。

孫立方說，國防部對於中共近期在台灣週邊以及印太區域的軍事的行動，灰色地帶的襲擾以及其他的認識操作，對區域和平穩定所形成的威脅表達譴責，任何以這種窮兵黷武，不負責任、倒果為因道的行為，升高區域情勢的做法，都是不可取。孫立方進一步表示，國防部已經立刻成立了應變中心。

國防部還在會中播放海巡署在現場監控共軍演習情形，以及國軍備戰的狀況。