為了讓台灣有感！專家分析中共軍演「直接原因」：這次對民眾生活衝擊最大

針對中共東部戰區的「正義使命2025」軍演。學者認為，川普日前宣布的對台軍售，應該是中共發動演習的直接原因。此次演習的特色，包括至今發言僅限於東部戰區，然而搭配演習，上海飛航情報區發布飛航通報（NOTAM），其設置的7個限航區，將我方對外大部分主要航路都擋住，是共軍在台灣本島周邊演習以來，首次具體並實質影響空中飛航活動，目的是要讓台灣政府與民眾「有感」。

中華戰略學會資深研究員張競指出，就中共對台三大發言系統來說，解放軍目前發言層級僅限於東部戰區，12月29日《解放軍報》紙本並未發佈演習通告，國台辦與外交部尚未對外發言，此種對外發言非同步，發言層級受約制現象值得注意。

其次依據上海飛航情報區所發佈編號A4840／25號飛航通報(NOTAM)，總計在台灣周邊設立7個臨時危險區與限制飛航區，管制時間從明天上午8時到下午6時，共10個小時，區域與中國海事局所發航行警告區域一致。解放軍發布的5個操演區都在這7個管制區範圍內。

張競強調，本次是共軍在台灣本島周邊演習以來，首次具體並實質影響空中飛航活動。顯然此次北京是痛下決心，要讓台北執政團隊與台灣民眾，因為民用航班受到干擾而具體有感。他表示，不必對著解放軍所劃設演習海空域或是實彈射擊靶區胡猜瞎想，但對本次演習對台灣社會所產生實質干擾，絕對不能忽視。

張競也補充，中共宣告限航區的範圍，獨獨避過台日間的國際航道，就帶有測試高市政府，如此行為是否會構成所謂日方將採取動作的「台灣有事」？

國防安全研究院委任副研究員揭仲表示，從東部戰區公告內容不僅出現「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；還在重點演練項目提到「外線立體懾阻」，這其實是共軍「聯合抗擊作戰」的主要內容；更在軍事演習主題海報中強調「一切外來干涉觸盾必亡！」，且順序還在「一切謀獨宵小遇盾即斃！」之前等3種訊號，顯示共軍此次演習之首要目的，應該是對外力干預武力犯台進行強力的表態與嚇阻，而促成北京決定發動軍演的導火線，應該是美國政府日前宣布對台多達110億美元的軍售。

他解釋，在重點演練項目出現的「外線立體懾阻」，就是對共軍武力犯台時，「聯合抗擊作戰」之描述，即外界所說的「反介入/拒止」作戰，目標是將其他國家的干預部隊活動範圍限制在離台灣本島較遠的海空域，防止攻台作戰遭到外軍強力干擾；「外線立體懾阻」其實就是共軍對相關戰術位置與戰術作為的描述，尤其在中共海事單位稍後所發布的7個演習區版本中，台灣北方的3個演習區相連後，呈現出完全切斷台灣與日本間海空交通的態勢，就和「將日本自衛隊、甚至駐日美軍部隊活動範圍限制在離台灣本島較遠的海空域」高度吻合。

揭仲認為，北京這次軍演將外力干預武力台列為主要震懾對象，引信應該是川普政府在北京與東京之間，環繞「台灣有事」的爭議還未落幕時，又宣布批准對台灣多達110億美元的高額軍售，形同東京與華府先後以不同的行動，公開對台灣抗拒共軍武力犯台表達支持；高市早苗11月7日的談話，也顯示美軍與日本自衛隊之間，已開始針對共軍武力犯台的若干特定場景，擬定聯合行動計畫，因此才需要對何種狀況符合「日本有事」進行定義。由於東京與華府先後做出願意協助台灣對抗共軍武力犯台的舉動，讓北京覺得這是對中共壓制台灣「倚外謀獨」鬥爭的強力挑戰，若北京沒有強力表態，不僅會助長台灣內部「倚外謀獨」的氣焰，甚至還可能鼓勵華府和東京採取更進一步的行動。