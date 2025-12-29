共軍宣布圍台軍演 江啟臣：必須予以一定程度的譴責

中共東部戰區宣布對台發動軍演，立法院副院長江啟臣今天接受網路專訪表示，只要是針對台灣的軍事演習與威脅，都是大家所不樂見、不能接受，「必須予以一定程度的譴責」，因為台海需要的是和平，但和平也同樣需要實力，這是任何一個國家應該具備的條件。

江啟臣指出，「和平沒有輸家、戰爭沒有贏家」，這是一個不變的道理。但和平同樣需要實力，因此不論當前兩岸氛圍如何，即便沒有兵兇戰危的情勢，維持一定程度的國防實力，都是任何一個國家應該具備的基本條件。

江啟臣表示，對於任何一方的挑釁行為，或是具有針對性的軍事演習，他個人都非常不樂見，因為這些都無助彼此的和談、對話與交流。台灣社會中主張對話的人很多，但也有人認為交流未必能改變對岸侵略企圖，但無論如何台灣都必須做最壞的打算，同時也要採取積極、建立和平的作為。

對於台海安全與國家戰略方向，江啟臣提出「3D」概念，3D指的是「民主（Democracy）、嚇阻能力（Deterrence）、持續對話（Dialogue）」，台灣民主是號召國際社會的軟實力之一，而在嚇阻能力方面，軍事實力固然重要，但不可能毫無限制進行軍備競賽，中小型國家面對威脅時都會採取「豪豬戰略」、「毒蠍戰略」等，讓對手明白，對方一旦採取行動，也必然會付出代價，藉此達到嚇阻的效果。

在兩岸對話方面，江啟臣指出，即便在最對立的情況下，如中國大陸與美國也都沒有放棄對話的機會。江啟臣舉例，過去不論是賴清德總統擔任台南市長，或是監察院長陳菊擔任高雄市長期間，基於城市發展與人民利益考量，也都曾前往中國大陸進行交流，這就說明了交流與對話，確實能夠帶來正面效益，並有助於緩和與改善彼此關係。

江啟臣強調，推動交流與對話，並不代表必須放棄國防，兩者可以並行不悖。他認為，不應將交流解讀為削弱國防，也不該因為強化國防就否定對話的重要性，正因如此，他才會提出「3D戰略」，作為台灣面對複雜國際與兩岸局勢的整體思考方向。