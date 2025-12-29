快訊

中共明辦圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國軍田單艦（1110）在海上近距離監控共軍054A型安陽艦（599）。圖／國防部提供
國軍田單艦（1110）在海上近距離監控共軍054A型安陽艦（599）。圖／國防部提供

共軍東部戰區將於明天在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習。國防部將在今天下午4時30分召開記者會，說明掌握訊息及回覆媒體提問。在記者會召開前，先發布兩張分別由空軍F-16戰機與海軍成功級巡防艦田單艦拍攝的監控共機、艦照片，證明國軍對共軍動態有所掌握。

國防部發布的兩張監控照，一張是由F-16戰機利用AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙（Sniper ATP）拍攝，在台海繞飛的中共空軍殲16戰鬥機的正面黑白（紅外線）照片，另一張則是由田單艦在海上近距離監控共軍054A型安陽艦（舷號599）的照片。

依據國防部今天公布的台海周邊海空動態，從昨天上午6時到今天上午6時為止的24小時內，共偵獲2架中共戰機在海峽中線以西飛行。海上則有共艦9艘、公務船2艘。

國防部發布28日6時至29日6時的台海動態，24小時內僅有兩架共軍戰機出海在中線以西飛行。圖／國防部提供
國防部發布28日6時至29日6時的台海動態，24小時內僅有兩架共軍戰機出海在中線以西飛行。圖／國防部提供
國軍F-16以「狙擊手」標定莢艙拍下的共軍殲16戰機。圖／國防部提供
國軍F-16以「狙擊手」標定莢艙拍下的共軍殲16戰機。圖／國防部提供

國防部 監控 共軍 戰機 F-16 中共

