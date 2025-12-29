影／中共對台軍演已7次 陳其邁譴責：區域和平最大破壞者

中共解放軍在台海周邊實彈軍演，高雄市長陳其邁今天譴責中國的軍演和擾台演習，近年來已有7次之多，不僅破壞區域和平與穩定，同時也是亞太地區安全上最大的破壞者。

陳其邁指出，這種行為不僅違反國際規範，更重要的是，不斷透過片面改變現狀的方式，意圖影響整個亞太地區的軍力平衡，這是國際社會所不容許的行為，也必須受到最嚴厲的譴責。

他進一步呼籲，藍白在立法院應該要盡速通過、增加聯防的預算，維護台灣的安全，否則一方面中國不斷加大對台的武力施壓，國會卻削弱防衛的力量，將難以獲得人民的支持，希望盡速對防衛預算進行審查，共同捍衛國家的安全，這非常重要。

他也指出，中國對台灣的野心與企圖，不管是在軍力增加或是透過各種形式，包括外交打壓等都非常明顯，國人也必須很清楚地認識整個國家的防衛上，應該要靠自己，要有強大的國防，才能夠維持台灣的安全。