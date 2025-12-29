國軍大量外購子彈 馬文君：價格高達自製品3倍

本報今天獨家報導，國防部將大舉外購各式槍彈，總數高達7600萬發、預算超過15億元，預計於本月31日決標。然而軍備局205兵工廠剛完成遷廠，新生產線的能量比過去更大，反而此時要大舉外購，原因令人費解。立委馬文君下午也透露，這次標案中採購5.56公厘步槍鋼心彈的價格，居然是205廠自製價格的三倍。

馬文君在個人臉書粉專發文「跟印度買炸藥，這回又要跟哪國買子彈，藏鏡人又要賺多少？」，表示依據此次採購公告，5.56公厘普通鋼心彈6200萬發，預算金額11億6932萬元，平均一發要價18.82元。同樣的步槍子彈，過去都由205兵工廠生產，2005年至2011年年間，該廠生產的5.56公厘、7.62公厘子彈曾外銷美國，產量充足，品質也受好評。當時5.56公厘鋼心彈的單價約6元，如今外購卻要超過18元。可以自己製造的裝備，卻要用三倍價格跟別人買，這會不會太離譜？

馬文君表示，她知道國防部的說法是「需求大增，產能不足」，就像早先採購印度炸藥一樣。然而205兵工廠的遷廠作業已於今年10月完成，根據國防部報告，新廠生產7.62公厘步槍彈的能量，由每年2400萬發增至3200萬發、5.56公厘步槍彈由2400萬發增至4000萬發，足供未來演訓所需。這些都是國防部提供的資料，現在又要外購。對於這些「價」與「量」的問題，顧立雄部長應該出面說明。