卓揆譴責中共軍演 下令嚴密監控確保漁民作業及航運安全

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。（記者林伯東／攝影）
「台北-上海2025雙城論壇」落幕次日，中共東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習。行政院表達嚴厲譴責，並強調目前國軍及國安單位都已掌握相關軍事動態；行政院長卓榮泰已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全。

⭐2025總回顧

行政院發言人李慧芝指出，台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共識，然而中國過去數月間，持續侵擾我國周邊海空域，更在印太地區國家周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高印太區域緊張情勢，已對區域和平穩定造成威脅。

李慧芝表示，政院除表達嚴正譴責外，也再度呼籲中國即刻停止相關挑釁行徑，政府並將持續與理念相近國家及區域夥伴密切合作，共同維護印太地區的和平、安全與穩定；面對中國單邊挑釁的動態，政府會做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

行政院 印太 國防部

