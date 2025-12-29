中共軍演引綠委圍剿 陳冠廷：軍事恫嚇無正當性

「台北-上海2025雙城論壇」落幕次日，中共東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習，引發民進黨立委連番抨擊。立委陳冠廷指出，此命名極為諷刺，因為軍事恫嚇行為既不正義且毫無正當性；立委林宜瑾表示，此舉形同宣告藍白透過阻擋軍備預算、杯葛總預算及封殺立委赴中報備，都不會為台灣換來和平。

民進黨立委林楚茵也說，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平，溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣，蔣萬安身為台灣首都市長還在自欺欺人？竟然被騙了不出來譴責嗎？還是「習」慣被騙？

對於中共宣布在雙城論壇後啟動軍演，陳冠廷指出，中共長期以政治語言包裝軍事施壓，這次以「正義使命」之名，對民主社會進行武力威脅，不僅違背國際社會對和平與穩定的基本價值，也再次暴露其試圖以話語操作合理化軍事行動的本質，更暴露出中共刻意模糊演訓與實際軍事行動界線的危險趨勢。

「當演訓可以隨時轉變為演習，未來是否可能在特定情境下，進一步擴大為局部衝突。」陳冠廷盤點，2024「聯合利劍」系列軍演、2025年的「海峽雷霆—2025A」，演練內容從戰備警巡擴大到聯合作戰與封鎖情境，顯示中共正持續將軍事恫嚇推進為更高層次的作戰準備。

陳冠廷說，台灣不會被軍事恫嚇所動搖，但政府與社會必須清楚認知，中共正透過「演訓常態化、升級即時化」的方式，不斷改變現狀、製造不確定性，相關風險不容低估；但維持台海和平的責任，從來不在被威脅的一方，呼籲中方作為印太區域負責責任的大國，而非長年文攻武嚇，製造區域的不穩定性。

林宜瑾則說，這場軍演形同正式宣告，藍白兩黨就算用阻擋軍備預算向習近平輸誠，用杯葛明年度總預算討中國歡心，甚至封殺7百多次立委赴中報備法案努力保持通敵管道，都不會為台灣換來和平。只要台灣一天不淪陷為中國殖民地，中國就一天不會放棄侵略。

林宜瑾呼籲國民黨立委應有判斷能力，別再天真以為到處宣傳帶罐防狼噴霧是挑釁色狼，所以硬擋軍備預算；別再堅信沒有共識的東西可以叫「九二共識」，一個中國絕對不會是中華民國。簡直就像堅持要匯款給詐騙假網戀對象，被好意提醒還大聲嗆人，然後硬是在粉紅泡泡包圍下將祖產賠光。作為附隨組織的民眾黨當然就更等而下之，不擇手段逐利只會自取滅亡。