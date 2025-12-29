總統監誓 國防部副部長徐斯儉等人完成宣誓

快訊

中央社／ 台北29日電

總統賴清德今天主持新任行政院、考試院、監察院、國家安全局政務人員及駐外大使宣誓典禮，包括國防部副部長徐斯儉、審計部審計長陳瑞敏、海洋委員會副主任委員兼海巡署署長張忠龍等人完成宣誓。

宣誓儀式上，宣誓人由徐斯儉帶領宣讀誓詞。宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、考試院院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞及總統府秘書長潘孟安等人在場觀禮。

宣誓人員另包括審計部審計長陳瑞敏、海洋委員會副主任委員兼海巡署署長張忠龍、國家安全局副局長張元斌、駐帛琉共和國大使陳剛毅、駐瑞典大使葉非比、駐馬來西亞大使連玉蘋、公務人員保障暨培訓委員會專任委員洪敬富。

行政院 海巡署 馬來西亞

