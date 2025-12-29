資深官員：對美軍購依期程撥款 現僅600億待付

美國對台軍售武器交貨延宕引發關注，資深國防官員指出，對美軍購已採「實際執行期程」撥款、類似預售屋概念，價款先匯入FRB專屬帳戶，未撥款就生利息；現FRB帳戶僅約新台幣600億元等待依序撥付，並非外界所述有龐大資金滯留美國。

外媒日前引述喬治梅森大學（George MasonUniversity）的追蹤資料報導指出，美國核准但尚未交付的對台軍售總額已突破200億美元（約新台幣6973億元），引發外界質疑「台灣支付軍購款，美方卻未如期交貨」。

擁有20多年建軍計畫經驗的資深國防官員解釋說，台灣對美軍購已改變過去依照發價書付款的作法，而是依照實際執行期程作付款，軍購價款要先匯進台灣在美國聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank， FRB）開設的軍購付款計息帳戶；此後美方會依照付款進度，將價款轉到軍購專案款帳戶，進入專案款帳戶後屬於美方，在FRB裡就是台灣的、沒有用到就繼續計算利息。

資深官員解釋，這類似「預售屋」概念，新購武器就是預售屋，廠商完成到某種程度、台灣就會依期程付款，但不能說預售屋沒有交屋，廠商就欠整筆購房款。

資深官員指出，目前台灣的FRB帳戶內待撥付餘額僅約600億元，與外傳的6973億元數字有很大落差，外傳美方未交付武器近7000億元價款「是錯的」，台灣對美籌獲武器進度，跟過去25年做相比、差異不大，且在無人機等新興科技項目的採購速度上反而更快。

資深官員表示，媒體報導所述的這些軍購案資料，是以「知會國會」金額來計算，這跟「實際發價金額」會有很大落差，像是知會國會總經額是215.41億美元，但實際發價金額是200.22億美元，換算相差就有460億新台幣之多。

資深官員以採購國家先進防禦系統（NASAMS）為例說明，此軍購案原匡列300多億元預算，知會美國國會時亦是此金額，但實際發價金額降到290多億元，在議約時又減了49億元；且有些武器屬於「軍援案」，台灣不用出錢，卻也被納入一併計算，就會帶來極大的誤導。

資深官員也列舉目前台灣對美軍購項目的進度指出，第3批M1A2T戰車將於明年運抵台灣，新建案海馬士多管火箭系統（HIMARS）預估2027年撥交，標槍飛彈及「拖式2B」（TOW-2B）飛彈、攻擊無人機系統、偵照莢艙均已運交；火山車載布雷系統（Volcano）目前正在美測試中，明年可運交14套，MQ-9B高高空無人機系統明年接裝。

資深官員也提及，美方將知會國會的軍售額度門檻，從1400萬美元提高至2500萬美元，此舉看似微小，卻能簡化協訓、技術支援、武器零附件等項目籌購的行政程序，也讓國軍能依年度需求快速採購，提升戰力彈性與韌性。

此外，美國目前正在推動「武器獲得制度改革」，擬將安全合作局（DSCA）改編至負責武獲、後勤與科技的武獲與後勤次長室架構下，目的是直接對接國防供應商與作業流程，可省去重複的行政審核；資深官員透露，若改革成功，預計可節省數月作業時間。

至於海軍對美軍購的MK-48長程重型魚雷（共24枚戰雷、4枚操雷），資深官員坦言，重型魚雷屬低消耗軍備，即便2年舉行1次的「環太平洋演習」（RIMPAC）等大規模演訓，也僅消耗約2枚戰雷；低需求就導致廠商生產誘因不足，但近期受中俄威脅影響，各國積極研製潛艦，讓魚雷市場需求已顯著回升。

針對外界關注的66架F-16V（Block 70）戰機，資深官員指出，2472億元軍購款是分期給付，首年僅支付預備金45億元，進入產線備料期後提升至約500億元；軍購款是依據生產進度逐年編列支付、非一次全額付清，目前FRB帳戶僅約600億元等待依序撥付，並非外界所述有龐大資金滯留美國、卻未見軍備交付。