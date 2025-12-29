雙城論壇落幕共軍就圍台 民進黨團喊話在野勿擋國防預算

「台北─上海2025雙城論壇」落幕次日，中共東部戰區就宣布展開「正義使命-2025」演習。民進黨立院黨團表示，中共違背台北市長蔣萬安選前承諾，蔣前腳剛走，中共後腳就軍演，國民黨主席鄭麗文還要去見中國領導人習近平？同時也呼籲在野，切勿在明日程序委員會上再阻撓1.25兆國防預算特別條例，忽視國家安全及國防力量提升。

中共解放軍東部戰區今天突然宣布軍演，並命名為「正義使命-2025」，演練對台實施要港封控，時間點恰好落在雙城論壇落幕後，引發關注。

民進黨團上午舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。民進黨團副幹事長、立委沈伯洋說，早就提醒蔣萬安「沒人在跟敵國辦雙城論壇」，因為中國一直有併吞台灣的敵意，不會因為做什麼事而改變，儘管雙城論壇名義上是「釋出善意」，實則降低對方攻擊成本。

沈伯洋提及，蔣萬安2022年曾說，雙城論壇的舉辦前提，是中共不再擾台，對台灣釋出善意，為何蔣去了雙城論壇後，共機又繼續干擾台灣，因為對中國來說，台灣的存在本身就是挑釁，跟有沒有釋出善意無關，若真的在意國安，就該通過國防預算、加強民防準備、提升人民意志，才能實質降低對方攻擊成本。

對於蔣萬安在上海提到「民國八年的五四運動」、「接觸比抵觸好，對話比對抗好」。民進黨團副幹事長、立委范雲質疑，蔣萬安只敢講古，不敢論今，談民國還忘了民國的教訓。蔣只談「五四」不談「六四」，違背民主，踐踏記得六四事件的人民，且三次國共接觸正因缺乏實力後盾，結果越談越退，最終喪權辱國。

另針對蔣萬安期盼台海不再是「波濤與呼嘯」，而是「和平與繁榮」，民進黨團幹事長鍾佳濱指出，「波濤」是指共艦繞台，「呼嘯」是指軍機共機的軍演，讓人摸不著邊際。他批評，蔣萬安赴中國只敢講古，卻對國家安全、國防力量視而不見，也對隨後到來的軍演沒有評論，人民非常不安。

此外，國民黨主席鄭麗文在共軍發動環台軍演之際，稱希望明年上半年先訪北京再訪美。鍾佳濱說，習近平是否會按照鄭麗文的意思是一回事，但國民黨2026年底要參選縣市首長的候選人聽了都膽戰驚心，因為若是下半年去，恐對選情造成很大衝擊，從反向解讀，更像鄭與黨內承諾不會在下半年赴中給大家添亂子。

他也要問鄭麗文，中共連蔣萬安選前的承諾都被呼攏，前腳剛走，中共後腳就軍演，鄭麗文還要去「見習」嗎？