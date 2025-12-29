中共圍台軍演 國防部發布影片「堅韌台灣 堅定守護」

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
針對中共再度發動圍台軍演，國防部發布「堅韌台灣，堅定守護」影片，強調不輕敵也不枉自菲薄。圖／擷自國防部影片
針對中共再度發動圍台軍演，國防部發布「堅韌台灣，堅定守護」影片，強調不輕敵也不枉自菲薄。圖／擷自國防部影片

中共解放軍東部戰區今天早晨宣布，將於明天8時至18時，在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習。國防部今天上午發布新聞稿，譴責中共行為「窮兵黷武，倒因為果」後，又發布「堅韌台灣，堅定守護」宣傳影片，表達國軍全軍嚴陣以待，隨時做好捍衛主權、保護人民及家園安全的準備與決心。

國防部在臉書發布名為「堅韌台灣，堅定守護」的宣傳影片，背景內容為國軍陸海空兵力平時戰備演練實況，包括M1A2戰車、M142海馬士火箭發射車、天弓三型與愛國者三型防空飛彈、F-16戰機、經國號戰機、E-2預警機、紀德級驅逐艦等，以及民間執行防災搶救演練等畫面。

影片說明重申譴責中共作為，強調國防部依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣兵力應對，執行立即備戰操演。國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待。

