中共圍台軍演 國防部發布影片「堅韌台灣 堅定守護」

1950年代台灣白色恐怖時期，國民黨政府多由軍法局指派憲兵槍決政治犯，處死前任浙江省主席陳儀時，軍法局以密電請保密局長毛人鳳另派人員槍斃陳儀。陳儀門生湯恩伯極力向政府求情，毛人鳳力主殺陳儀大快人心。保密局非殺陳儀不可，因與陳儀有宿怨，1938年陳儀任福建省主席，先斬後奏，槍斃多位保密局前身軍統局人員，事隔12年，保密局終於等到報仇機會，親自執行陳儀死刑，陳儀死期，恰恰是他槍斃軍統局人員12周年的日子。

2025-12-29 07:30