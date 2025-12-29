聽新聞
共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域
中共解放軍東部戰區上午宣布，自今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天上午8時至下午6時在台海周邊區域實施實彈射擊。
依過去共軍圍台軍演經驗，船舶航班都會避開演習區域。雖然實彈演習明天才開始，但今天上午台海M503航線已無國際航班行經，還有兩架疑似共軍空警500預警機打開識別訊號，出現在台海北部與南部空域。
航空界人士指出，原先應飛行M503台海上空的航班，上午已轉進大陸內陸上空飛行，避開台海航線，顯示大陸內部已發布禁航通知。由於實彈演習明天開始，估計明天台灣附近國際航班多會繞道，進出台灣航班將受到影響。
