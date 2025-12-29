聽新聞
超越外交慣例 谷立言急化解軍購障礙
美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言發聲關切立法院審查國防特別條例草案的進展，還說願意在立院審查過程中回答在野立委的疑問，引發外交圈關注。據了解，ＡＩＴ拍回華府的電報都是各政黨願意增加國防支出，但與藍白在立院四度擋下相關條例付委審查的情勢違和，這讓谷立言急欲強化對外溝通，希望進一步排除障礙，推進全案。
與多數處長相比，谷立言更樂於在社群媒體上公布與各政黨人士的互動照片，ＡＩＴ以「美國致力與跨政治光譜的領導人互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係」表明立場。
賴清德總統本月十日受訪提到，國防特別條例草案送入立法院後，已經兩度被程序委員會封殺，希望能夠交付委員會審查。同日，谷立言在電視專訪中稱，「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題」。正是這句話，引起外交圈關注。
一名了解美台互動的人士指出，在公布國防特別條例草案之前，ＡＩＴ的訊息是各黨願意支持增加國防支出，發回華府的電報也做如此反應，詎料，全案在立法院程序委員會就被擋下，讓谷立言急於對外溝通，也希望能盡力排除障礙，才會有超越外交慣例的公開呼籲。
