新聞眼／軍品採購性價比 要能說服國民

「裝修公司供應炸藥」新聞熱潮剛過，國軍又傳出將大量採購槍彈。近年社會大眾受政治宣傳影響，常對「國造」吹捧過頭。外購若比自製更能強化戰力，是應當之舉。真正應該檢討強化的，是國軍裝備的生產與採購作業，能否達到夠好的性價比，以及去除官兵、甚至社會大眾的印象，認為公發品就是「品質不佳」代名詞。

國防部此次採購七千六百萬發槍彈，其中五點五六公厘鋼心彈高達六千兩百萬發，未來如擴充採購，總數可能破億。二○五兵工廠新產線剛落成，卻要如此大筆採購，令人訝異。是生產線搬遷進度延宕？抑或國軍強化射擊訓練新政策導致消耗量大增？國防部愈能開誠布公說明，就能化解外界猜測與流言。

國軍軍備生產政策，也有值得商榷之處。五點五六公厘步槍彈因槍彈射出時自旋速度較高，應使用較重的鋼心彈（M855）；如繼續使用早期的普通彈（M193），就無法達到設計的精確度。

美軍曾大量向我方採購M855鋼心彈，代表二○五廠生產技術無虞，然而，至少到去年，該廠仍未停止製造M193普通彈。軍中甚至流傳「訓練用普通彈，作戰用鋼心彈」說法，顯然把省錢看得比官兵射擊水準更重要。

國軍過去苦於作業維持費偏低，「勤儉建軍」導致使用美軍現役裝備，也未必能達到同樣戰力。近年政府總軍費支出暴漲，然而先進裝備服役後，需要更高金額的保養與訓練。尤其新增軍事投資大量以特別預算編列，容易導致軍事投資與作業維持之間失衡，讓幾年後「買得起、養不起」問題更嚴重。這是「強化國防」光環下，不容忽視的陰影。