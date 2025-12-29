聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：不挑釁中國 堅定維持現狀

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統（左）在防部軍備局209兵工廠接受三立電視台話時代人物主持人鄭弘儀（右）專訪。圖／總統府提供
賴清德總統（左）在防部軍備局209兵工廠接受三立電視台話時代人物主持人鄭弘儀（右）專訪。圖／總統府提供

賴清德總統昨在電視節目播出的專訪中指出，作為三軍統帥，他的目標是維持現狀，面對對岸威脅，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬」力道；他不會特別去挑釁中國，也不會想要像兩蔣時代反攻大陸，他是「堅定地維持現狀」，希望中國能尊重中華民國存在的事實，台灣很樂意跟中國進行交流合作。

⭐2025總回顧

因朝野對抗，明年度中央政府總預算案和軍購特別條例草案都在立法院卡關。賴總統接受三立電視台「話時代人物」節目專訪，特地選在國防部軍備局二○九兵工廠拍攝，內容談及國防自主成果與重要性、軍購預算、朝野政局對立等多項議題。

賴總統說，這是我國主要輪型裝甲車的製造地，最知名的就是雲豹八輪裝甲車，他想要傳達的是，國防預算不只是一組數字，背後有非常真實的國防武器裝備意義存在；若今天能提供給國軍數量夠、質量精的國防武力，國軍自然可以保護國家安全，也可以保護每一個人民的生命財產安全。

行政院提出的軍購特別條例草案，包含打造「台灣之盾」。賴總統舉例，大家可以解讀為家家戶戶裝設的智慧化保全系統，串連衛星、雷達、無人機所偵測到的訊息，還要跟美國等國際社會串連，把台製武器和他國製造的武器都串連在一起；經濟部初估，台灣之盾可以創造四千億元產值及九萬個工作機會，台灣一定要堅持下去。

賴總統表示，「投資國防，就是投資和平！」他強調，國防產業，不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。前總統蔡英文除對美軍事採購外，也非常強調國防自主；如今他要讓國人知道，若能國防自主，未來應對外來挑戰的武器，可以透過國際合作，自己研發設計、生產製造、修復，也可以隨時升級，讓國防武器更精良。

賴總統說，「今天我如果沒有辦法提供足夠量、質精的武器給國軍弟兄使用，其實我對不起他們，我們也無從要求他們，要站在第一線能夠保護國家。」

賴清德 軍購特別預算 國軍 國防部 特別條例 蔡英文

延伸閱讀

總統：提升國防自主帶動產業 維護台海和平區域安全

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代

中非總統圖瓦德拉預料當選連任 反對派杯葛投票

相關新聞

國防部15億元子彈標案 外購惹議

民間廠商參與軍火生意的機會愈來愈多？繼多家中小企業獲得炸藥、底火等採購合約後，國防部最近又提出總數七六○○萬發的子彈採購...

新聞眼／軍品採購性價比 要能說服國民

「裝修公司供應炸藥」新聞熱潮剛過，國軍又傳出將大量採購槍彈。近年社會大眾受政治宣傳影響，常對「國造」吹捧過頭。外購若比自...

賴總統：不挑釁中國 堅定維持現狀

賴清德總統昨在電視節目播出的專訪中指出，作為三軍統帥，他的目標是維持現狀，面對對岸威脅，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬...

超越外交慣例 谷立言急化解軍購障礙

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言發聲關切立法院審查國防特別條例草案的進展，還說願意在立院審查過程中回答在野立委的疑問，引...

承諾維持現狀 賴總統提醒在野：沒有實力的和談最終淪為投降

賴清德總統接受三立電視台話時代人物專訪時說，他作為三軍統帥，最大使命就是維護國家安全和區域和平穩定，他的目標是維持現狀；...

總統：中國對台發動5威脅 提高豪豬力道不讓戰爭發生

總統賴清德接受專訪表示，中國已對台灣發動國家主權、混淆認同等5種威脅，影響非常大，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬」力道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。