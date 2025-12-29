國防部15億元子彈標案 外購惹議

民間廠商參與軍火生意的機會愈來愈多？繼多家中小企業獲得炸藥、底火等採購合約後，國防部最近又提出總數七六○○萬發的子彈採購標案，總金額十五億五八二萬元。採購品項數量最大者，是部隊最常用的五點五六公厘步槍子彈，以往軍備局曾大量外銷美國，如今卻要外購，且數量達一年半的產能，引發議論。

對於記者提問，國防部至昨晚截稿尚未回應。

此項標案於本月十五日由國防部採購室公布，項目包括四組：七點六二公厘空包彈、四五○萬發，金額一億九八○○萬元；五點五六公厘空包彈、六百萬發，金額九三○○萬元；五點五六公厘普通鋼心彈、六二○○萬發，金額十一億六九三二萬元；九公厘手槍彈、三五○萬發，金額四五五○萬元。

這項標案採最低標，卅一日上午九時截止投標，十時開標。每組的押標金，為預算金額的百分之三。本案可進行後續擴充採購，規格與第一次招標相同。

國軍各型小口徑槍械與子彈，由軍備局二○五兵工廠負責生產。二○○五至二○一一年間，該廠曾贏得美軍合約，產製五點五六公厘與七點六二公厘子彈，以因應伊拉克戰場需求，總訂購量將近五億發。

配合高雄市府「亞洲新灣區」發展計畫，二○五廠由前鎮搬至大樹，遷廠作業十月完成。依據國防部先前提交立院報告，新生產線的年產能，九公厘手槍彈將由三百萬發增為兩千萬發、七點六二公厘步槍彈由兩千四百萬發增為三千兩百萬發、五點五六公厘步槍彈由兩千四百萬發增為四千萬發，二○二五年十二月之前可以恢復生產，能夠滿足軍種此後之戰演訓需求。

兵工體系退伍官員表示，國軍對於需求量較少的子彈，例如狙擊槍專用的高精度子彈，或是點四五口徑手槍彈，評估自開生產線不划算，會採取外購，但五點五六公厘鋼心彈是最基本的步槍用彈，也是國軍每年消耗最多的子彈，多年前我方就已經具備自製能力。

立法院人士則透露，前兩年因為二○五廠搬遷等因素，國防部確實曾向外採購子彈；如今已經遷廠完成，還要大量外購，令人意外。