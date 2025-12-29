賴總統專訪選雲豹甲車209廠 展現國防自主3意義6重點

總統賴清德接受媒體專訪地點，選在軍備局209廠現場，總統府發言人郭雅慧今天表示，目的是透過國車國造實地場景，與國人見證台灣推動國防自主的進程與具體成果；知情人士指出，209廠具有歷史、國防自主關鍵基地與軍民合作等3意義。

賴總統接受三立新聞「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，節目今天晚間播出，內容談及國防自主成果與重要性、軍購預算、朝野政局對立等多項議題，且專訪地點特別選在位於南投集集鎮的國防部軍備局生產製造中心第209廠本部。

郭雅慧表示，目的是希望透過國車國造實地場景，與國人一起見證台灣推動國防自主的進程與具體成果，藉此能夠更理解提升國防的重要性。

郭雅慧說，這些投入的國防預算不單是數字，而是要在第一線保衛國軍弟兄姊妹生命、捍衛國土的重要裝備，更是國家發展國防軍工產業的關鍵基地。

知情人士分析，首先，209廠長期負責國軍輪型戰甲砲車的研發生產，深具歷史意義。209廠前身是陸軍戰甲車發展中心，2022年編成「第209廠」，長期負責國軍輪型戰甲砲車的研發與生產；從設計、製造、組裝到品管與測試，一條龍流程俱全，連生產線管理、測試設備都在同一個場域內完成。

其次，該廠是最能詮釋國防自主的關鍵基地。知情人士說，209廠的主要產品零附件，除引擎與變速箱本體需外購，其餘多由國內廠商供應，並與工研院等單位推動「輪轂」等82項軍品認試製作業，能將「國防自主」定義得更完整。

知情人士指出，賴總統想透過專訪強調，國防自主不是只在「買到什麼武器」，更重要的是把軍工供應鏈、製造能力、維修與後勤韌性扎根在台灣，並藉由「國車國造」傳遞出「台灣有能力保護自己」。

知情人士表示，第三，209廠是已具備軍民合作的產業體系。廠內聘用部分民間人士，讓台灣推動國防自主，打破封閉的軍事系統自轉，而是逐步建立一套能與民間能量接軌、可擴張、可複製的產業體系。

此外，總統此次選在產製第一線接受專訪，背後具有6大重點，一是藉由地點的特殊性，直接說明國防預算是確保國軍「量足質精」的基礎；二是國防自主與國防產業具外溢效應，有機會成為台灣新護國神山；三是強調在重視印太穩定脈絡下，台灣更要展現自我防衛決心。

第四是台灣正面臨5類灰色地帶威脅，即提醒國人台灣處於長期、累積式的滲透；五是「和平靠實力+全社會韌性」，若沒有實力作後盾，所謂和平只會變成被迫的屈服；最後是聚焦新台幣1.25兆元的「台灣之盾」整體構想，強調國防特別預算主軸是要打造台灣之盾、建構 AI化攻防體系、扶植自主工業升級轉型等3件事。