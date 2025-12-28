快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

總統談台灣之盾：分層防禦、AI感知串連武器構築防空網

中央社／ 台北28日電

總統賴清德於軍備局209廠接受專訪指出，「台灣之盾」的目標是落實分層防禦、高度感知及有效攔截，並串連美製、國造武器裝備，透過完整的人工智慧（AI）感知侵略訊息，藉此保存軍方戰力、確保民眾安全。

⭐2025總回顧

三立新聞節目「話時代人物」主持人鄭弘儀於雲豹八輪甲車生產基地「國防部軍備局209廠」專訪賴總統，節目今晚播出。

針對政府計畫編列新台幣1兆2500億元的特別預算打造「台灣之盾」，賴總統說明，該預算分8年編列、每年約1560億元，旨在達成「打造台灣之盾」、「構建人工智慧化攻防體系」及「扶植自主產業升級轉型」等3大目標。

總統解釋，「台灣之盾」核心在於分層防禦、高度感知與有效攔截。若中國發射飛彈、火箭，或以無人機、戰機來襲，台灣要有一個「盾」，這套系統就如同下雨天撐起一把傘，也可以解讀為家家戶戶的「智慧化保全系統」，能精準偵測並驅趕入侵者。

總統指出，打造台灣之盾必須要「串連」，首先是串連衛星、雷達、無人機等偵測到的訊息，其次是台灣要串連美國與國際社會，包括美製愛國者飛彈、海馬士（HIMARS）多管火箭系統、NASAMS防空系統，以及國造的天弓、雄風飛彈與反無人機系統。

總統說，這就需要一套完整的人工智慧體系，高度感知侵略訊息，並串連區域內的陸海空軍武器攔截，以保護國家關鍵基礎設施、民眾生命財產安全。

位於南投集集的209廠是「國車國造」的重要基地，成功生產CM-32、33及34機砲型雲豹甲車。目前該廠正持續研發105公厘輪型戰砲車及偵搜戰術輪車，為提升國軍地面機動打擊力的核心單位。

台灣之盾 愛國者飛彈

延伸閱讀

賴總統表示願赴立院國政報告 但畫紅線「一問一答已違憲」

承諾維持現狀 賴總統提醒在野：沒有實力的和談最終淪為投降

總統：中國對台發動5威脅 提高豪豬力道不讓戰爭發生

賴總統接受專訪談國防自主 聚焦六大重點

相關新聞

承諾維持現狀 賴總統提醒在野：沒有實力的和談最終淪為投降

賴清德總統接受三立電視台話時代人物專訪時說，他作為三軍統帥，最大使命就是維護國家安全和區域和平穩定，他的目標是維持現狀；...

總統：中國對台發動5威脅 提高豪豬力道不讓戰爭發生

總統賴清德接受專訪表示，中國已對台灣發動國家主權、混淆認同等5種威脅，影響非常大，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬」力道...

總統：提升國防自主帶動產業 維護台海和平區域安全

總統賴清德說，國防預算不單純是一組數字，確保國軍武器數量足夠、品質精良，是守護國家安全與人民生命財產必要條件；提升國防自...

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

波音737-800推力大、主翼大、航程提升，是最暢銷的民航機單一型號，總產量達5038架。737-800航程達5000公里以上，華航是最早的亞洲用戶，從高雄前往東南亞各航點，過去以250人等級的A300飛不划算，如今可用158人的737-800開航。

18縣市後備旅元旦移編陸軍 後備指揮部何去何從？專家揭方向

目前全動署後備指揮部在全國編有18個縣市後備旅，將在明年元旦移編陸軍，並以納入作戰區的名義接受陸軍任務指揮與訓練...

歲末國軍人員維持費不足 國防部動用第一預備金14億應急

時近歲末，國軍準備發放年終獎金。因應國軍今年調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，國防部近期動用第一預備金14億2535...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。