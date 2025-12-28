承諾維持現狀 賴總統提醒在野：沒有實力的和談最終淪為投降

賴清德總統接受三立電視台話時代人物專訪時說，他作為三軍統帥，最大使命就是維護國家安全和區域和平穩定，他的目標是維持現狀；和平一定要靠實力才能獲得，不可能靠一紙協議，即便台灣要與中國交流合作，甚至在野黨想和談，也要用實力做後盾，沒有實力做後盾的和談，歷史已經明示到最後就淪為投降。

因朝野對抗，中央政府總預算和軍購特別預算條例都在立法院卡關，無法付委審查。賴總統這場專訪走出攝影棚，到國防部軍備局209兵工廠拍攝。

賴總統說，這是我國主要輪型裝甲車的製造地，最知名的就是雲豹八輪裝甲車，他想要傳達的是，國防預算不只是一組數字，背後有非常真實的國防武器裝備意義存在；若今天能提供給國軍數量夠、質量精的國防武力，國軍自然可以保護國家安全，也可以保護每一個人民的生命財產安全。

賴總統提出的軍購特別預算中包含打造台灣之盾，他舉例，就是分層防禦、高度感知並有效攔截，大家可以解讀為家家戶戶裝設的智慧化保全系統，串連衛星、雷達、無人機所偵測到的訊息，還要跟美國等國際社會串連，把台製武器和他國製造的武器都串連在一起；經濟部初估台灣之盾可以創造四千億元的產值及九萬個工作機會，台灣一定要堅持下去。

賴總統表示，前總統馬英九任內的國家戰略不同，國防預算甚至低於GDP的2%以下；前總統蔡英文上任後，才重新提高國防預算，除了對美軍事採購外，也非常強調國防自主；今天他要讓國人知道，若能國防自主，未來應對外來挑戰的武器，可以透過國際合作，自己研發設計、生產製造、修復，也可以隨時升級，讓國防武器更精良。

賴總統說，「今天我如果沒有辦法提供足夠量、質精的武器給國軍弟兄使用，其實我對不起他們，我們也無從要求他們，要站在第一線能夠保護國家。」賴總統再度談到非紅供應鏈的重要性，未來，他希望台灣除了保護自己國家安全外，也可以融入國際國防工業中。

賴總統指出，台灣的無人機產品已經融入美國和法國企業的產業鏈，若未來國防自主工業持續推廣，台灣國防產品行銷全世界，「我想是非常有可能的」。