快訊

餘震不斷！宜蘭外海21:57發生規模4.1地震 6縣市有感

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

總統：中國對台發動5威脅 提高豪豬力道不讓戰爭發生

中央社／ 台北28日電
賴清德總統（左）在防部軍備局209兵工廠接受三立電視台話時代人物主持人鄭弘儀（右）專訪。圖／總統府提供
賴清德總統（左）在防部軍備局209兵工廠接受三立電視台話時代人物主持人鄭弘儀（右）專訪。圖／總統府提供

總統賴清德接受專訪表示，中國已對台灣發動國家主權、混淆認同等5種威脅，影響非常大，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬」力道；總統強調，身為總統兼三軍統帥，最大使命就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生。

⭐2025總回顧

賴總統接受三立新聞「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，節目今天晚間播出，內容談及國防自主成果與重要性、軍購預算、朝野政局對立等多項議題。

對於提出國防特別預算，總統表示，中國已對台灣發動5種威脅，首先是對國家主權的威脅，包括斷交、法律戰、扭曲聯合國2758號決議，並稱根據「開羅宣言」與「波茨坦宣言」，台灣是中華人民共和國的一部分，或以軍機、船艦進入台灣領空，侵犯台灣主權等。

其次是對台灣國家認同的混淆威脅。總統說，過去在野黨說九二共識是一中各表，但現在已不講「各表」，而是「一中同表」，且還說未來要以身為中國人為榮，這就是對國家認同的混淆。

賴總統指出，第3是中國不斷滲透、吸收現役及退役軍人為間諜；第4是中國利用交流進行滲透與統戰，最常見就是邀村里長、民意代表以及社團與宗教等交流，賦予政治任務意圖影響台灣社會；最後是中國設立「融合區域」，吸引台商與年輕人到中國。這5大威脅，對台灣影響非常大。

鄭弘儀詢問，美國官員說台灣面對中國威脅要變成一隻「豪豬」。總統表示，起因是中國國家主席習近平曾在內部會議要求於2027年前完成侵台準備，因為中國併吞台灣必須跨越台灣海峽，若這句話屬實，代表中國現在實力還不夠；但台灣不以此為自滿，要持續增加防護力量、提高台灣的「豪豬」力道。

對於賴總統曾強調，任何有關戰敗投降訊息都是假的，並強調「我們絕對不會投降」。總統說，他會在全社會防衛韌性論壇提到此事，目的是讓國人知道，中國可能會在戰爭期間，散布假訊息來瓦解民心士氣；因此，台灣全民安全指引（俗稱小橘書）中有提到，在中國侵犯過程中，若有任何投降消息，絕對是假消息。

總統指出，他擔心有些人故意藉機散布恐慌消息、或指是否要發生戰爭等，所以要再次強調，「我身為總統兼三軍統帥，我最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生」。

總統強調，和平固然無價，戰爭沒有贏家，和平一定要靠實力，但和平不可能靠一紙協議、或靠侵略者的善意，就能得到，即便要與中國交流合作、甚至在野黨想要進行和談，也必須以實力做後盾，「沒有實力作為後盾的和談，歷史都告訴我們，就是會淪為投降而已」。

豪豬 戰爭 對台

延伸閱讀

總統：提升國防自主帶動產業 維護台海和平區域安全

賴總統定調2026台中選舉 信賴之友會挺何欣純、拚議會過半

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代

相關新聞

承諾維持現狀 賴總統提醒在野：沒有實力的和談最終淪為投降

賴清德總統接受三立電視台話時代人物專訪時說，他作為三軍統帥，最大使命就是維護國家安全和區域和平穩定，他的目標是維持現狀；...

總統：中國對台發動5威脅 提高豪豬力道不讓戰爭發生

總統賴清德接受專訪表示，中國已對台灣發動國家主權、混淆認同等5種威脅，影響非常大，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬」力道...

總統：提升國防自主帶動產業 維護台海和平區域安全

總統賴清德說，國防預算不單純是一組數字，確保國軍武器數量足夠、品質精良，是守護國家安全與人民生命財產必要條件；提升國防自...

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

波音737-800推力大、主翼大、航程提升，是最暢銷的民航機單一型號，總產量達5038架。737-800航程達5000公里以上，華航是最早的亞洲用戶，從高雄前往東南亞各航點，過去以250人等級的A300飛不划算，如今可用158人的737-800開航。

18縣市後備旅元旦移編陸軍 後備指揮部何去何從？專家揭方向

目前全動署後備指揮部在全國編有18個縣市後備旅，將在明年元旦移編陸軍，並以納入作戰區的名義接受陸軍任務指揮與訓練...

歲末國軍人員維持費不足 國防部動用第一預備金14億應急

時近歲末，國軍準備發放年終獎金。因應國軍今年調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，國防部近期動用第一預備金14億2535...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。