總統：提升國防自主帶動產業 維護台海和平區域安全

總統賴清德說，國防預算不單純是一組數字，確保國軍武器數量足夠、品質精良，是守護國家安全與人民生命財產必要條件；提升國防自主可保護國家安全，融入國際國防工業中，帶動台灣產業，維護台海和平穩定與印太區域安全。

賴總統接受三立新聞「話時代人物」專訪，節目今晚播出；賴總統說，專訪地點選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，這是主要的輪型裝甲車生產製造處，最知名的就是雲豹八輪裝甲車。總統一開始就闡述國防自主重要性，希望透過媒體報導讓全國民眾知道，所謂國防預算不單純是一組數字而已，它背後有非常真實的國防武器裝備的意義存在。

他說，今天如果有辦法提供國軍量夠質精的國防武力，國軍自然可以保護國家安全，也可以保護每一個人民的生命財產安全。

他說，前總統馬英九8年任期，因為國家戰略不一樣，國防預算不斷減少，甚至在GDP的2%以下，前總統蔡英文上任後持續增加國防預算、強調國防自主。

總統表示，國防有辦法自主，未來因應外來挑戰，所需求的國防武器可以透過國際合作，自己研發設計、自己生產製造、自己修復，也可以隨時升級，讓國防武器更加精良，提供給國軍最好武器。

賴總統說，身為三軍統帥，他的責任就是保護國家，跟國軍站在一起，國軍所需要的裝備武器，一定要能夠提供，今天如果沒有辦法提供量夠質精的武器給國軍使用，其實對不起國軍，也無從要求國軍要站在第一線保護國家。

他說，如果有辦法推動國防產業，帶動未來台灣的經濟發展，這很可能是台灣另外一座的護國神山，所以他帶大家到209兵工廠，要讓大家看到國防自主重要的一面。

賴總統表示，主要是因為中國、俄羅斯跟北韓的威脅，民主陣營非常強調要排除紅色供應鏈，台灣是民主國家站在中國威脅的第一線，台灣科技產業、基礎工業都非常強，所以除了保護自己國家的安全，也可以融入國際國防工業，對台灣產業發展非常重要。

被問到「中國打台灣的迫切性」。總統說，中國要併吞台灣，這是中國的國家政策，從八二三砲戰或者是古寧頭戰爭都可以看出來，當時是因為全民不分族群、不分先來後到，跟國軍共同奮戰，所以守住台灣，也守住中華民國，幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不到，所以如果中國設定2027年要達到侵台的準備，「那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度」、「我們要持續不斷地累積提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準」，台灣自然而然就可以安全。

總統說，除了台灣本身的國防力量，從美國國家戰略報告可以看出來，美國大概有四個目標，美國國土安全非常重要，所以美國今年的國防預算，超過大概1兆美元左右，要打造黃金穹（Golden Dome）。

他說，第二個重點是在於確保印太的和平穩定，其中主要就是要阻止中國發兵侵略台灣或武力擴張；第三個是集體防禦，責任共同分擔；第四是美國希望能夠再工業化，才夠實力領導整個全世界；台灣必須善盡到保護自己國家的責任，也有責任維護台海的和平穩定跟印太的區域安全。

賴總統表示，日本下一個年度的國防預算是9兆多日幣，大概是新台幣1.8兆到1.9兆元，韓國也在進行核子動力潛艇，菲律賓、澳大利亞、甚至歐盟國防預算都在增加，台灣受到中國威脅最大，不可能置之事外，「這也是為什麼，要請在野黨能夠了解，國家安全的需要，能夠支持國防預算」。