快訊

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

性感巨星碧姬芭杜驚傳離世！法總統馬克宏悼念：緬懷這位世紀傳奇

才澄清烏龍死訊！「性感小野貓」碧姬芭杜驟逝 享耆壽91歲

專訪選在南投209廠 總統盼國防產業成新護國神山

中央社／ 台北28日電

總統賴清德接受三立新聞「話時代人物」專訪將於今晚8時播出，總統今天透過臉書表示，他選在第209廠接受節目主持人鄭弘儀訪問，希望讓大家親眼看到，國防預算背後代表的是真實國防戰力，國防產業不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。

⭐2025總回顧

賴總統透過臉書表示，國防部軍備局生產製造中心第209廠，是台灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」出生的地方，包括40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車，都是在這裡生產製造。

總統說，為何特別選在這裡接受專訪，因為他希望讓大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實的國防戰力。能夠提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民的生命財產安全。

總統表示，「投資國防，就是投資和平！」在今晚的節目中，他會談到台灣如何透過「國防自主」與「對外採購」並進，打造堅韌的「台灣之盾」；必須要有保護自己的實力，才能維護台海的和平穩定，國防產業不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。

軍備局209廠位南投集集兵整中心營區，為國防自主的重要核心，該廠原屬兵整中心，國防部為因應雲豹八輪甲車研製，特別獨立出來成立209廠，為「國車國造」指標基地，憑藉先進焊接與系統組裝技術，成功整合生產CM-32、33及34機砲等八輪甲車，並持續投入105公厘輪型戰砲車及偵搜戰術輪車的研發，提升國軍地面部隊的機動打擊力。

國防部 護國 國軍

延伸閱讀

南投義鄉賞梅季正式開跑

砸千萬籌畫5年 南投仁愛Alang聚落基地插旗埔里

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代

相關新聞

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

波音737-800推力大、主翼大、航程提升，是最暢銷的民航機單一型號，總產量達5038架。737-800航程達5000公里以上，華航是最早的亞洲用戶，從高雄前往東南亞各航點，過去以250人等級的A300飛不划算，如今可用158人的737-800開航。

18縣市後備旅元旦移編陸軍 後備指揮部何去何從？專家揭方向

目前全動署後備指揮部在全國編有18個縣市後備旅，將在明年元旦移編陸軍，並以納入作戰區的名義接受陸軍任務指揮與訓練...

歲末國軍人員維持費不足 國防部動用第一預備金14億應急

時近歲末，國軍準備發放年終獎金。因應國軍今年調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，國防部近期動用第一預備金14億2535...

全台6成村里長投入防災士培訓 內政部：年底完訓達11萬人

為落實全社會防衛韌性理念，內政部持續透過多元培訓管道，包含村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。