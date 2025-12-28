特戰中心訓練突擊兵 背40公斤裝備不分晝夜跋山涉水

快訊

中央社／ 台北28日電

軍聞社今天表示，陸軍特戰訓練中心日前展開10天9夜期末測驗，10餘名學員須背負40公斤裝備，歷經叢林、水域及城鎮環境驗證戰術運用及野外生存能力，教官亦在深夜下達臨時狀況，最終僅7名學員通過測驗，並躍下22公尺高信心塔，象徵完成挑戰。

軍事新聞通訊社上午報導，陸軍特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」日前展開為期10天9夜期末測驗，包含突擊破壞、滲透作戰、特種搜索及城鎮特種作戰等科目，學員需背負約40公斤裝備，歷經山地叢林、急流水域及城鎮環境，驗證戰術運用及野外生存能力，提升長時間連續作戰適應力；另外，期末測驗每階段皆會指派不同學員擔任隊長，隨機分配任務，訓練掌握全般作戰概念。

軍聞社指出，依據想定，學員需翻越阿冷山並與友軍會晤，先後進行圖上偵察與現地偵察，隔日全員背負重裝攀登山路，運用地圖、指北針判定方位，即時修正路線，在山林間透過手勢默契溝通，保持高度敵情意識。

在體能與精神皆達極限、最疲憊之際，教官會於深夜時分模擬敵軍對隱伏區發起襲擊，學員立即進入戰鬥狀態，就戰鬥位置對敵軍實施反擊，並分組交互掩護撤離至預備隱伏區；翌日，學員沿大甲溪河道對突擊及撤離路線實施偵察，探勘沿途重要地形要點，記錄渡河位置及水深高度，評估行軍速度及時間，並返回隱伏區擬定作戰計畫。

軍聞社表示，在「嚴考核、嚴淘汰」考評機制下，原10餘名學員最終僅7名學員通過期末測驗。合格學員登上22公尺高的信心塔，高聲覆誦「突擊兵、有信心、有勇氣、往下跳」，象徵完成挑戰並獲頒「突擊兵徽章」、成為突擊幹部。

軍聞社也提到，這次各任務階段導入戰傷救護訓練，在模擬敵情威脅的環境中，學員克服高壓，迅速反應以火力制壓排除周邊威脅，實施自救、互救作為，完成止血帶施作，並依MARCH醫療處置流程，對傷患進行系統化的通報與後送作業，考驗在壓力情境下的臨場判斷與處置能力，藉此提升戰場救護效率與存活率。

