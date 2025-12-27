快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台北捷運1219隨機傷人事件當事人張文因未收到教召通知書而遭通緝。後備指揮部表示，召集令會以雙掛號寄發甚至由員警送達，無故未報到才會檢討移送法辦。張文因檢方兩度通知說明均未出現，最後才會遭通緝。記者林伯東／攝影
台北捷運1219隨機傷人事件當事人張文因未收到教召通知書而遭通緝。後備指揮部表示，召集令會以雙掛號寄發甚至由員警送達，無故未報到才會檢討移送法辦。張文因檢方兩度通知說明均未出現，最後才會遭通緝。記者林伯東／攝影

台北捷運1219隨機傷人事件，當事人張文因未收到教召通知書而遭通緝。後備指揮部表示，除了每年預告教召排程外，召集令會以雙掛號寄發甚至由員警送達，無故未報到才會檢討移送法辦。張文因檢方兩度通知說明均未出現，最後才會遭通緝。

後備指揮部表示，依照「兵役法」第37條規定，後備軍人有依軍事需要接受教育召集之義務，為使納編部隊的後備軍人做好生活與工作安排，後備指揮部每年12月均會寄發動員召集預告書，並且透過網路公告提供查詢次年度三軍部隊教召排程。

在每次教召前，依召集規則相關法令規範，會在各梯次召訓前40天，以雙掛號郵遞召集令至戶籍地或已申請指定送達地，郵寄未果者，則在召訓前10天由地方警察交付送達，並且傳送簡訊提醒當事人依時報到。

後指部表示，在教召報到當天，後備軍人若未依指定時間及地點完成報到，部隊將電話聯繫或派遣連絡官前往戶籍地通報提醒。如果無故超過應召期限2天仍未報到者，各級後備指揮部將依部隊函送報到成果，展開查證作業，於60日內召開查證審查會議。

相關官員表示，經後備指揮部審查認為已經涉及違法，就會函送地檢方後續偵辦處理。據指出，相關案例相當少見，張文經過多次搬家，導致教召通知書無法送達本人，但檢方多次通知說明都未到場，最後才會發布通緝。

相關新聞

張文教召未到遭通緝 軍方：雙掛號寄召集令 多次聯繫未到才移送法辦

台北捷運1219隨機傷人事件，當事人張文因未收到教召通知書而遭通緝。後備指揮部表示，除了每年預告教召排程外，召集令會以雙...

18縣市後備旅元旦移編陸軍 專家：後備指揮部如何轉型須慎重思考

目前全動署後備指揮部在全國18縣市編有20個縣市後備旅，將在明年元旦移編陸軍，並以納入作戰區的名義接受陸軍任務指揮與訓練...

歲末國軍人員維持費不足 國防部動用第一預備金14億應急

時近歲末，國軍準備發放年終獎金。因應國軍今年調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，國防部近期動用第一預備金14億2535...

全台6成村里長投入防災士培訓 內政部：年底完訓達11萬人

為落實全社會防衛韌性理念，內政部持續透過多元培訓管道，包含村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災...

中央規畫嘉縣國家無人機基地 7年前首支無人機隊停擺原因曝

俄烏戰爭啟示，面對中國大陸軍事威脅，行政院打造台灣成為無人機民主供應鏈亞洲中心，規畫嘉縣國家無人機基地；早在7年前，嘉義...

美產能不足拖累軍售 對台未交付武器近7000億元

日經亞洲26日報導，由於美國國防承包商產能不足，美國政府對台軍售進度落後，尚未交付的武器訂單積壓金額已超過200億美元（...

