18縣市後備旅元旦移編陸軍 後備指揮部何去何從？專家揭方向

目前全動署後備指揮部在全國18縣市編有20個縣市後備旅，將在明年元旦移編陸軍，並以納入作戰區的名義接受陸軍任務指揮與訓練、任務調派。專家分析，後備旅的人事、裝備和編組、指揮移交陸軍，統一行政管理與作戰指揮，可發揮更高效率。不過軍方也必須思考，後備指揮部未來的組織任務，應該如何轉型？

國防部在2023年成立全民動員防衛署，原本由後備指揮部指揮的縣市後備旅全數移由全動署管轄，半年後，國防部將後備指揮部與所屬部隊編配給陸軍；今年2月1日國防部再次將後備指揮部與後備旅改回全動署管轄，但一年不到，從明年元旦起，各縣市後備旅又將改隸陸軍。等於3年內3度移編。

近日以來，陸軍及後備指揮部緊鑼密鼓處理移編業務，尤其後備指揮部在縣市後備旅移編陸軍後，主要所屬單位僅剩各地區及縣市後備指揮部。後備指揮部副指揮官馬家龍日前指示針對「軍隊動員、軍民整合、民事協調」三大工作，思考具體執行方向，以應對組織任務轉型的挑戰。

據分析，後備指揮部除了原有的後備軍人管理業務外，如何透過現有的後備軍人輔導中心、委顧團等機制，與地方政府建立更多連結，尤其在緊急狀況時，協助維持地方政府正常運作，成為後備指揮部在面臨轉型時的重要思考方向。

外界觀察，後備指揮部業務龐雜，現有動員、留守業務、後備服務等業務，又涉及與退伍人員的民間交流，與單純戰訓任務不同。尤其軍事動員有「編實動員」、「擴編動員」和「戰耗補充」等不同階段，有一定複雜性。

國防院戰略所所長蘇紫雲認為，後備部隊先前透過「假編成」方式進行試驗編裝，如今可能已經有較明確的編組運用方向。這一波的改組可能參考美軍的動員制度，美軍除了大家較熟知的國民兵外，還有陸軍後備役部隊，軍方以此對現役和後備役部隊的編組和訓練進一步調整規劃。

他分析，後備指揮部未來將主責後備軍人的人事管理，不過軍事動員在戰爭不同階段有不同動員規模，最必要時必須動員兩百萬後備軍人，相關的管理與動員規畫仍需要有一定層級的機構來負責。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，縣市後備旅在戰時主要負責縱深地帶和城鎮防衛作戰，設法拘束進攻的共軍，發揮「拘打配合」讓主戰部隊創造打擊的機會，既然戰時由作戰區指揮運用，最好平時就能與作戰區保持較緊密的關係。同時，陸軍司令部負責地面部隊的訓練、建設，因此統一後備旅的訓練、裝備整建更新和幹部調遣等行政管理鏈，未來應該比較能發揮效率，避免虛耗行政成本。