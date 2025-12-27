快訊

歲末國軍人員維持費不足 國防部動用第一預備金14億應急

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍準備發放年終獎金。因應國軍今年調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，國防部近期動用第一預備金14億2535萬7000元，支應不足的人員維持經費。記者曾原信／攝影
國軍準備發放年終獎金。因應國軍今年調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，國防部近期動用第一預備金14億2535萬7000元，支應不足的人員維持經費。記者曾原信／攝影

時近歲末，國軍準備發放年終獎金。因應國軍今年調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，國防部近期動用第一預備金14億2535萬7000元，支應不足的人員維持經費。

國防部向立法院提出備查案指出，所屬114年度預算「軍事人員」科目人事費不敷，申請動支第一預備金14億2535萬7000元一案，同意備案，並送立法院備查。

國防部表示，因應今年4月1日生效的「國軍志願役勤務加給表」調增志願役加給、戰鬥部隊加給月支數額，在留營成效顯著提升等情況下，導致人員維持費不足，因此亟需預算挹注，以利全案推展順遂。此案符合預算法相關規定。

所謂第一預備金是我國預算法中，各公務機關在單位預算裡編列的統籌科目經費，用於支應原編通過三讀預算額度不敷使用時，在不得超過該機關經常支出總額的1%提前下，為了應急和提高行政效率，可報經主管機關核准動支。

