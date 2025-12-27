全台6成村里長投入防災士培訓 內政部：年底完訓達11萬人

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部統計，截至12月22日已計有9萬4102人完成取證，男性6萬3248人、女性3萬0854人。圖／內政部提供
內政部統計，截至12月22日已計有9萬4102人完成取證，男性6萬3248人、女性3萬0854人。圖／內政部提供

為落實全社會防衛韌性理念，內政部持續透過多元培訓管道，包含村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災士培訓。內政部指出，年底將有6799位村里長及幹事完成訓練，完訓率約6成，預計年底前整體防災士完訓人數可達11萬人。

內政部表示，今年特別補助地方政府辦理村里長防災士培訓，截至11月底，已有5747位村里長及村里幹事完成訓練，12月將再有1052位完訓。村里長與村里幹事完成防災士訓練後，將成為社區防災的關鍵，在災害發生時即時協助民眾避難，降低傷亡風險。

內政部指出，今年度村里長整體完訓率預估接近6成，其中台北市、台南市、高雄市、新竹市及金門縣的參與率均超過6成，顯示地方對防災工作的高度重視與積極投入。

另截至12月22日已計有9萬4102人完成取證，男性6萬3248人、女性3萬0854人。除民間力量外，國防部亦針對入伍常備役男培訓防災士1萬2千餘名，擴充防災人力基礎。未來，內政部將持續協助地方政府推動防災士培訓，並逐步擴大納入外籍看護、長照照服員、社區媽媽等多元族群，全面強化基層防災能力，提升社會整體應變韌性。

內政部說明，防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規畫、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自救互助的重要力量，同時有助於結合民間與公部門之間的救災量能，達到降災、減災的效果。

內政部指出，年底將有6799位村里長及幹事完成訓練，完訓率約6成，預計年底前整體防災士完訓人數可達11萬人。圖／內政部提供
內政部指出，年底將有6799位村里長及幹事完成訓練，完訓率約6成，預計年底前整體防災士完訓人數可達11萬人。圖／內政部提供

內政部 社會防衛韌性 災害

