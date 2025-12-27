快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人共同認定孩子衝突事件「非霸凌案」

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

前乃木坂46高山一實宣布離婚！閃嫁學霸網紅僅一年半畫下句點

國防部：中共運載火箭經台灣中部 國軍適切警戒應處

中央社／ 台北27日電

國防部表示，今天凌晨0時7分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

⭐2025總回顧

國防部指出，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲13架次共機，其中12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共20機艦持續在台海周邊活動。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時50分至昨天晚間6時，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主戰機，其中7架次逾越中線。

國軍另於昨天上午8時45分至昨天下午1時20分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共5架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 中共 國軍

延伸閱讀

中共2空飄氣球飄越台灣 國軍嚴密監控應處

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

1架次共機越海峽中線擾西南空域 國軍嚴密監控

「艾森豪夾克」復活 陸軍開放全軍官兵訂製

相關新聞

全台6成村里長投入防災士培訓 內政部：年底完訓達11萬人

為落實全社會防衛韌性理念，內政部持續透過多元培訓管道，包含村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災...

中央規畫嘉縣國家無人機基地 7年前首支無人機隊停擺原因曝

俄烏戰爭啟示，面對中國大陸軍事威脅，行政院打造台灣成為無人機民主供應鏈亞洲中心，規畫嘉縣國家無人機基地；早在7年前，嘉義...

美產能不足拖累軍售 對台未交付武器近7000億元

日經亞洲26日報導，由於美國國防承包商產能不足，美國政府對台軍售進度落後，尚未交付的武器訂單積壓金額已超過200億美元（...

賴總統批在野黨稱挺國防卻擋1.25兆元軍費條例 李彥秀：或有外部壓力

賴清德總統今日動怒批立法院未如期審查預算，阻礙國家發展，在野黨有何資格談憲政，賴總統也批在野黨聲稱支持國防卻阻擋國防預算...

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

海軍前總司令葉昌桐今天清晨病逝於三軍總醫院，享耆壽98歲。葉昌桐在民國70年代領導海軍推動「光華計畫」建造成功級、拉法葉...

華府智庫：美應優先推動對台軍售 台「豪豬戰略」嚇阻

華府保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。