國防部：中共運載火箭經台灣中部 國軍適切警戒應處
國防部表示，今天凌晨0時7分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。
國防部指出，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲13架次共機，其中12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共20機艦持續在台海周邊活動。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時50分至昨天晚間6時，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主戰機，其中7架次逾越中線。
國軍另於昨天上午8時45分至昨天下午1時20分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共5架次主、輔戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
