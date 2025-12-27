美議員評估2026美中關係再破裂 貿易、台海成變數

快訊

中央社／ 華盛頓26日專電

美國數十位國會議員評估，貿易、台灣議題等將加劇美中緊張，並可能破壞當前貿易停火的局面，其中大豆點燃的衝突最快可能在兩個月後爆發。國會兩黨發出的訊息都很明確：準備好迎接美中關係於2026年再度急轉直下。

政治新聞網POLITICO訪問逾25位國會議員，包括眾議院美中戰略競爭特別委員會、眾院外交事務委員會東亞小組等，徵求他們對美中貿易協定持久性的看法。根據今天刊出的報導，共和、民主兩黨皆警告，前方恐有動盪。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平在10月達成的為期一年的貿易休戰協議目前看來已經岌岌可危。國會議員們正準備在1月復會後，就貿易、台灣和網路入侵等問題再次展開與北京的對抗。

「這就像一場重量級拳擊賽，我們正處於回合間短暫的休息時間，但雙方都需要為休戰後的局面做好準備」，民主黨籍眾議員史丹頓（Greg Stanton）說。

超過20位議員對POLITICO表示，他們懷疑習近平能否兌現10月的關鍵承諾，例如減少流向墨西哥的芬太尼前體化學物，以及購買約定數量的美國農產品。

其中共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）說，「中國永遠不值得信任。他們總是伺機而動」。

POLITICO指出，雖然川普和習近平在韓國會晤以來，美中關係有所緩和，但悲觀情緒仍然存在。今年稍早一度飆升至3位數的針鋒相對關稅戰目前暫時喊停。兩國都放寬對關鍵商品的出口限制（中國放寬對美出口稀土的限制，美國鬆綁對中國出口晶片設計軟體的限制），而北京方面也承諾擴大農產品貿易。

根據報導，一系列問題在美中談判中仍被擱置或懸而未決，川普政府不可能長期維持這種現狀下去。美國財長貝森特（Scott Bessent）曾表示，美中兩國將在感恩節前敲定稀土貿易協議，但至今仍未達成。

參議院外委會民主黨籍首席議員夏亨（JeanneShaheen）對POLITICO表示，「美國目前與北京處於穩定時期」的想法根本不正確。即使是對與北京接觸持更開放態度的議員如民主黨籍的肯納（RoKhanna）及貝拉（Ami Bera）也說，他們預計休戰協議不會持久。

POLITICO採訪的議員們列出4項可能在2026年破壞美中關係的因素，包括大豆危機及台灣議題。

美國大豆農對中國市場的依賴給北京強大的非關稅貿易武器，而中國似乎並未兌現恢復採購的承諾。

大豆僵局始於今年5月，當時中國暫停採購美國大豆，這使得包括伊利諾州、愛荷華州、明尼蘇達州、內布拉斯加州和印第安納州在內的農業州面臨破產的風險，而這些州是共和黨在明年國會期中選舉的關鍵票倉。

白宮11月表示，習近平承諾在11月和12月購買1200萬噸美國大豆。但根據國家廣播公司（NBC）本月報導，到目前為止，北京只購買協議總量的一小部分。

民主黨眾議員德田（Jill Tokuda）對POLITICO說，「真正讓川普感到惱火並使他迅速做出反應的是更具國內性、更貼近民生的事務」。

她指出，中國在購買大豆問題上的拖延「最容易引發衝突，因為損害了美國農民和消費者的利益，因此我們可能會看到兩國關係在這方面出現最大的波動」。

報導預期這場衝突可能在2月28日爆發，也就是中國採購1200萬噸大豆的新截止日期。

台灣「火藥桶」方面，POLITICO指出，美國雖然在國家安全戰略或習近平與川普的會談中並未將台灣議題列為優先事項，但北京威脅入侵台灣是另一個近期潛在的爆發點。

根據報導，中國今年強化入侵台灣的準備。中國軍方10月首次展示新型軍事駁船系統，透過架設橋梁使貨船直接將坦克或卡車卸載到台灣海灘，解決了登島的部分難題。

民主黨眾議員肯納說，「中國正在收緊對台灣的絞索」。他9月隨兩黨國會代表團訪問中國，回國後呼籲美中兩國軍方強化溝通。

POLITICO報導，圍繞台灣的一些緊張局勢正在更廣泛的區域蔓延，因為北京正在努力擴大軍事力量和影響力。本月早些時候，中國戰機以射控雷達鎖定日本自衛隊戰機，而這是開火的前兆。

民主黨眾議員摩爾頓（Seth Moulton）對此指出，「習近平在對抗、挑釁我們的盟友，特別是澳洲與日本這件事上，確實存在做得過火的風險」。

眾議員 美中關係 美國 北京

