快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

中共2空飄氣球飄越台灣 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北26日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲2架次共機及6艘共艦，總計中共8機艦持續在台海周邊活動，並偵獲2顆空飄氣球飄越台灣本島上空，國軍嚴密監控與應處。

⭐2025總回顧

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天下午2時55分至昨天下午5時，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機。

國軍昨天晚間9時20分在台中西南135浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為5萬呎，由西向東飄越台灣本島上空，今天凌晨0時45分消失於太平洋上空。

國軍同時於昨天晚間9時20分在台中西南156浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為4萬8000呎，由西向東飄越台灣本島上空，今天凌晨0時50分消失於太平洋上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

延伸閱讀

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

1架次共機越海峽中線擾西南空域 國軍嚴密監控

美國防部評估中2027可攻台取勝 徐斯儉：威脅包含印太 第一島鏈

7架次共機台海周邊活動 國軍嚴密監控

相關新聞

美產能不足拖累軍售 對台未交付武器近7000億元

日經亞洲26日報導，由於美國國防承包商產能不足，美國政府對台軍售進度落後，尚未交付的武器訂單積壓金額已超過200億美元（...

中央規畫嘉縣國家無人機基地 7年前首支無人機隊停擺原因曝

俄烏戰爭啟示，面對中國大陸軍事威脅，行政院打造台灣成為無人機民主供應鏈亞洲中心，規畫嘉縣國家無人機基地；早在7年前，嘉義...

M1A2T和海馬斯火箭通訊卡關 陸軍如何整合美製王牌裝備？

國軍資訊共享，關係作戰效能。美製裝備如M1A2T戰車能否與M142海馬斯多管火箭互相構聯，在戰術資料鏈平台形成共同作戰圖像？ 資深記者洪哲政分析，若是發生「底層無線電不通，上層指管系統不通」，以及土洋通訊介面複掛繁複，影響載台戰備效率的可能性。

賴總統批在野黨稱挺國防卻擋1.25兆元軍費條例 李彥秀：或有外部壓力

賴清德總統今日動怒批立法院未如期審查預算，阻礙國家發展，在野黨有何資格談憲政，賴總統也批在野黨聲稱支持國防卻阻擋國防預算...

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

海軍前總司令葉昌桐今天清晨病逝於三軍總醫院，享耆壽98歲。葉昌桐在民國70年代領導海軍推動「光華計畫」建造成功級、拉法葉...

華府智庫：美應優先推動對台軍售 台「豪豬戰略」嚇阻

華府保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。