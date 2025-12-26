快訊

中央規畫嘉縣國家無人機基地 7年前首支無人機隊停擺原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
7年前，嘉義縣政府成立全國首支無人機空拍機隊，成立不久因中央基於國安考量，禁止公部門使用大陸無人機零件，政策急轉彎，讓這支先行無人機隊成立不久停擺。圖／本報資料照片
7年前，嘉義縣政府成立全國首支無人機空拍機隊，成立不久因中央基於國安考量，禁止公部門使用大陸無人機零件，政策急轉彎，讓這支先行無人機隊成立不久停擺。圖／本報資料照片

俄烏戰爭啟示，面對中國大陸軍事威脅，行政院打造台灣成為無人機民主供應鏈亞洲中心，規畫嘉縣國家無人機基地；早在7年前，嘉義縣政府就成立全國首支無人機空拍機隊，成立不久就因中央基於國安考量，禁止公部門使用大陸無人機零件，政策急轉彎，讓這支先行無人機隊成立不久停擺，成為國家無人機基地發展一段插曲。

⭐2025總回顧

2018年，縣府農業處委託科技公司導入無人機技術，用在農業災損調查與疫病防治。透過空拍掌握農田受損範圍，即時發現禽流感風險，被視為智慧農業。縣府運用中央核撥食安獎勵金220萬元，採購3架固定翼與2架旋翼無人空拍機，成立全國第一支地方政府編制無人機空拍機隊。

縣府當時招訓30多名農業處及相關局處人員，安排完整教育訓練課程，由科技公司講師授課，內容涵蓋六旋翼、四旋翼與固定翼飛行器的原理、操作與任務應用。這支空拍機隊原被寄予厚望，規畫應用在農業、防疫、環境巡查、災害應變。

然而，隨著中央基於國安考量，禁止使用含大陸大疆等廠商零件無人機，切斷紅色供應鏈、轉向「民主供應鏈」，讓這支空拍機隊面臨困境，由於早期採購無人機大多用大陸製零組件，無法符合政策，導致機隊成立不久被迫停飛，最後使用期屆滿報廢。

當年政策轉向因國安考量，衝擊基層運作，不僅設備閒置，連完訓的人力也失去發揮空間。直到近年國產無人機供應鏈成形，嘉縣才在財稅局與消防局，重新建置使用國產零件無人機隊，恢復應用。從全國首支地方政府無人機隊停擺，嘉縣無人機基地推動，反映無人機產業轉折過程。

空拍機 供應鏈 國安 無人機

