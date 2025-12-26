美產能不足拖累軍售 對台未交付武器近7000億元

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2019年漢光演習期間，一架空軍F-16V戰鬥機降落在用作緊急跑道的高速公路上。路透
日經亞洲26日報導，由於美國國防承包商產能不足，美國政府對台軍售進度落後，尚未交付的武器訂單積壓金額已超過200億美元。

根據喬治梅森大學的追蹤資料，截至10月，已核准但尚未交付台灣的軍售武器總額達215億美元（約新台幣6825億元），涵蓋多項武器與彈藥系統，金額規模約相當於台灣2026年國防預算的近七成。

拜登政府時期的白宮國安會官員杜如松（Rush Doshi）指出，原訂於2026年交付的66架F-16V戰鬥機，如今已延後至2027年或2028年交付。

根據報導，2017年決定採購的空對地飛彈系統，交付時間也將延後至2027年或更晚；至於2020年核准的魚叉反艦飛彈系統，已於2025年開始交付，但很可能要到2028年才能完成。

M1A2T和海馬斯火箭通訊卡關 陸軍如何整合美製王牌裝備？

國軍資訊共享，關係作戰效能。美製裝備如M1A2T戰車能否與M142海馬斯多管火箭互相構聯，在戰術資料鏈平台形成共同作戰圖像？ 資深記者洪哲政分析，若是發生「底層無線電不通，上層指管系統不通」，以及土洋通訊介面複掛繁複，影響載台戰備效率的可能性。

賴總統批在野黨稱挺國防卻擋1.25兆元軍費條例 李彥秀：或有外部壓力

賴清德總統今日動怒批立法院未如期審查預算，阻礙國家發展，在野黨有何資格談憲政，賴總統也批在野黨聲稱支持國防卻阻擋國防預算...

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

海軍前總司令葉昌桐今天清晨病逝於三軍總醫院，享耆壽98歲。葉昌桐在民國70年代領導海軍推動「光華計畫」建造成功級、拉法葉...

華府智庫：美應優先推動對台軍售 台「豪豬戰略」嚇阻

華府保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國...

國防部：中共27日將發射運載火箭　經台灣防空識別區

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，2架次共機逾越台灣海峽中線侵擾西南空域；另外，中共27日將發射運載...

