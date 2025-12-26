美產能不足拖累軍售 對台未交付武器近7000億元

日經亞洲26日報導，由於美國國防承包商產能不足，美國政府對台軍售進度落後，尚未交付的武器訂單積壓金額已超過200億美元。

根據喬治梅森大學的追蹤資料，截至10月，已核准但尚未交付台灣的軍售武器總額達215億美元（約新台幣6825億元），涵蓋多項武器與彈藥系統，金額規模約相當於台灣2026年國防預算的近七成。

拜登政府時期的白宮國安會官員杜如松（Rush Doshi）指出，原訂於2026年交付的66架F-16V戰鬥機，如今已延後至2027年或2028年交付。

根據報導，2017年決定採購的空對地飛彈系統，交付時間也將延後至2027年或更晚；至於2020年核准的魚叉反艦飛彈系統，已於2025年開始交付，但很可能要到2028年才能完成。